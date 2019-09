Hamburg

Technischer Defekt in dem Stellwerk in Schwarzenbek: Wegen einer Stellwerkstörung in Schleswig-Holstein sind Fernzüge zwischen Hamburg und Berlin am Dienstagmorgen kurzzeitig umgeleitet worden. Die Fernzüge wurden über Uelzen in Niedersachsen und Stendal in Sachsen-Anhalt umgeleitet.

Für Reisende kam es zu einer Verspätung von etwa einer dreiviertel Stunde. Die Störung war nach etwa 90 Minuten aufgehoben.

Von RND/dpa