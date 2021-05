Kiel

„Die Steuerschätzung ist ein Hoffnungsschimmer, aber die finanzielle Situation des Landes bleibt angespannt“, bilanzierte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). Ihre Glückssträhne mit immer neuen Einnahmerekorden war 2020 infolge der Fast-Pleite der HSH Nordbank und der Corona-Pandemie gerissen. Mit der aktuellen Steuerschätzung ist erstmals etwas Licht am Ende des Landes-Schuldentunnels in Sicht.

Laut Prognose fließen erstens von 2021 bis 2025 rund 222 Millionen Euro Steuern mehr in die Landeskasse. Zudem sind zweitens in der Schätzung bereits mehrere Steuerrechtsänderungen des Bundes eingepreist (etwa das Familien-Entlastungsgesetz), für die das Land Mindereinnahmen von insgesamt 648,7 Millionen Euro in der Finanzplanung einkalkuliert hatte.

Finanzlage in Schleswig-Holstein bleibt katastrophal

Damit steht als Land insgesamt rund 870 Millionen Euro besser da als bisher erwartet. Freuen dürfen sich auch Kreise, Städte und Gemeinden, die über den Finanzausgleich von den Mehreinnahmen profitieren.

Monika Heinold will, falls sich die positive Prognose bewahrheitet, „deutlich weniger Mittel“ aus dem 2020 beschlossenen Corona-Notkredit nutzen. Unter dem Strich bleibt die Finanzlage des Landes katastrophal, weil die Mehreinnahmen bei weitem nicht ausreichen, um in den kommenden Jahren die Haushaltslöcher vollständig zu stopfen.

Besonders deutlich zeigt sich das in der Finanzplanung für 2025. Das Land kann dann nach der aktuellen Schätzung Mehreinnahmen von 112 Millionen Euro erwarten – bei einem Haushaltsloch von bisher 482 Millionen Euro.