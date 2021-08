Kiel

Am Donnerstag beginnen an Schulen in Schleswig-Holstein mobile Teams, Schülerinnen und Schüler gegen Corona zu impfen. Der Entschluss der Ständigen Impfkommission (Stiko), sich jetzt allgemein für eine Impfung von Kindern ab zwölf Jahren auszusprechen, dürfte der Aktion weiteren Schub verleihen, glaubt man im Bildungsministerium. „Wir gehen davon aus, dass einige Eltern, die sich unsicher waren oder ihre Entscheidung an die Stiko-Empfehlung geknüpft haben, jetzt ihre Kinder doch impfen lassen wollen“, sagt ein Sprecher.

Obwohl die Frist für die Anmeldung eigentlich schon verstrichen ist, betont Bildungsministerin Karin Prien (CDU), dass das Angebot noch offensteht. „Auch wenn Sie sich bisher noch nicht angemeldet haben, können Sie sich noch für eine Impfung an ihrer Schule anmelden.“

Corona-Impfung an Schulen in SH: Genug Impfstoff für Nachzügler vorhanden

Die Schulen hatten hierfür Zettel ausgeteilt, die Jugendliche ausgefüllt und unterschrieben in einem verschlossenen Umschlag beim Klassenlehrer oder im Sekretariat abgegeben sollten. So läuft das auch bei den Nachzüglern. Die Schulen tragen dann in einem System die Zahl der Impfwilligen ein.

Sorge, dass eine Nachmeldung jetzt zu kurzfristig kommt, wenn schon diese Woche die ersten Termine anstehen, müssen Eltern nicht haben. „Die Teams sind darauf eingestellt und haben einen zeitlichen Puffer eingeplant. Es ist auch genug Impfstoff vorhanden“, so der Ministeriumssprecher. 

Bis Ende vergangener Woche hatten sich bereits mehr als 10 500 Schülerinnen und Schüler für die Impfaktion angemeldet. Allein in Kiel wollen sich von 11 017 Menschen zwischen zwölf und 17 Jahren rund 960 in der Schule eine Spritze geben lassen.

Quote bei Erstimpfungen unter Jugendlichen bei 33 Prozent

Aktuell haben laut Robert-Koch-Institut in Schleswig-Holstein schon 33,3 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen ihre erste Impfung erhalten. Den vollen Schutz haben in dieser Altersgruppe bislang 16,5 Prozent erhalten.

Bislang hatte die Stiko die Impfung nur für Jugendliche mit Vorerkrankungen oder Angehörigen aus Risikogruppen empfohlen. Alle anderen konnten sich trotzdem nach ärztlicher Aufklärung impfen lassen. Nach sorgfältiger Bewertung neuer Daten insbesondere aus den USA mit nahezu zehn Millionen geimpften Kindern und Jugendlichen kam das Gremium nun zur Einschätzung, dass die Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von sehr seltenen Nebenwirkungen überwiegen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um zu beziffern, wie viele Nachmeldungen das Umschwenken der Stiko für die Impfungen in der Schule zur Folge hat, sei es noch zu früh. „Einige Familien werden sicher auch den Gang zum Kinder- oder Hausarzt bevorzugen oder ins Impfzentrum gehen“, so der Ministeriumssprecher. Aktuell können sich Menschen ab zwölf Jahren in allen Impfzentren mittwochs bis sonntags von 13 bis 18 Uhr ohne Termin impfen lassen.

Corona-Impfung: Kinderarztpraxen bekommen schon mehr Anfragen

„Die Nachfrage wird steigen und steigt auch bereits spürbar“, sagt Dr. Sebastian Groth, Landessprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ). Der Rendsburger Mediziner empfindet die neue Stiko-Empfehlung als enorme Erleichterung für Beratungsgespräche mit Familien. „Bislang unsichere Eltern, die nicht impfkritisch sind, werden sich nun leichter überzeugen lassen, da das Risiko, auch das psychosoziale, durch die Erkrankung als höher eingestuft wurde als das Risiko durch die Impfung.“

Auch in der Altenholzer Praxis des BVKJ-Landesvorsitzenden Dr. Ralf van Heek gab es nach der Stiko-Nachricht prompt mehr Anfragen nach Impfterminen. „Wir freuen uns über die Klarheit durch die Stiko-Empfehlung. Bislang haben wir unseren Patienten kein aktives Angebot zur Impfung gemacht. Das können wir jetzt ändern.“ Er habe viermal so viele Ampullen geordert wie zuvor.

Die Bestellung sei aber schwer planbar, weil kaum voraussehbar sei, wie groß der Run auf die Praxen ausfallen werde. Das hänge auch davon ab, wie flexibel die Impfteams an den Schulen die größere Nachfrage auffangen können.