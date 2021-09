Kiel/Eckernförde

Zwei Wochen vor dem Bundestagswahl-Sonntag haben sich in vielen Gemeinden bereits mehr Schleswig-Holsteiner als in anderen Jahren dafür entschieden per Brief zu wählen. Doch was passiert eigentlich, wenn die Unterlagen zu Hause kaputt gehen oder Flecken darauf landen? „Bei insgesamt rund 2,2 Millionen Wahlberechtigten passiert schon mal das ein oder andere Malheur“, sagt Claus-Peter Steinweg, Leiter der Geschäftsstelle des Landeswahlleiters. Das mache den Stimmzettel aber nicht immer gleich ungültig.

Was mache ich bei beschädigten Wahlunterlagen?

Eine ältere Dame aus Eckernförde berichtete, dass sie nach der Ankunft der Wahlunterlagen mit ihrem Brieföffner gleich die wichtigen Stimmzettel mit zerschlitzt hatte. Und in Rendsburg hatte ein Hund vor wenigen Tagen die Wahlbenachrichtigung seiner Besitzerin zwischen die Zähne bekommen. Da blieb natürlich nicht viel übrig.

Weil die Wählerin ohnehin am 26. September ins Wahllokal gehen will, reicht es, wenn sie ihren Personalausweis mitbringt. Das sei kein Problem, sagt die Rendsburger Stadtsprecherin Dörte Riemer. Solange man im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann man seine Stimme auch ohne die Wahlbenachrichtigung abgeben. Die Helfer und Helferinnen vor Ort gleichen den Ausweis mit den Wählerlisten ab.

Bei der Briefwahl steckt der Teufel im Detail. Über die Gültigkeit einer Stimme entscheidet der Wahlvorstand im Wahllokal. Dort werden die Briefwahlstimmen gesammelt, am Wahltag ab 18 Uhr geöffnet und mit ausgezählt. „Wenn der Stimmzettel nur ein bisschen eingerissen ist, macht das nichts“, sagt Steinweg. Das Gleiche gilt für Eselsohren oder zerknittertes Papier. Ist der Stimmzettel allerdings komplett zerrissen, sollten Bürgerinnen und Bürger sich bei der Gemeinde einen neuen besorgen. Das geht vor Ort, wenn im Austausch die beschädigten Unterlagen mitgebracht werden.

In den vergangenen Jahren sei es in Rendsburg nicht vorgekommen, dass Stimmen nicht gewertet werden konnten, weil die Stimmzettel zu beschädigt waren.

Was tun, wenn Kaffee auf dem Stimmzettel landet?

„Ein Klassiker ist, dass eine Kaffeetasse oder Rotwein über den Stimmzettel umgekippt wurde“, berichtet Conny Winter aus dem Bürgerbüro in Plön. Auch hier kommt es auf den Härtegrad des Missgeschicks an. Laut Steinweg sind kleinere Flecken unproblematisch, sofern der Wille des Wählers noch klar erkennbar ist. Ist alles verwischt, seien neue Papiere notwendig. In Neumünster sorgte laut Stadtsprecher Stephan Beitz etwa der Starkregen am vergangenen Freitag bei zwei Wählern für völlig durchnässte Unterlagen. „Die tauschen wir jetzt.“

Auch wer versehentlich an der falschen Stelle sein Kreuz gemacht hat, kann sich mit der Gemeinde in Verbindung setzen

Was darf auf dem Stimmzettel stehen?

Es muss eindeutig zu erkennen sein, welchem Kandidat oder Kandidatin die Stimme gelten soll. Am klarsten macht das ein Kreuz im vorgesehenen Kreis. In der Regel werden auch Häkchen als zulässig erachtet. Ein Smiley-Gesicht dagegen geht nicht. Ein Stimmzettel ist zudem ungültig, wenn er einen Zusatz oder Vorbehalt enthält: Das gilt genauso für bunte Kindergemälde wie für unachtsam beim Telefonat gemachte Notizen oder politische Anmerkungen.

Umschläge vertauscht – was nun?

„Bitte lesen sie die Informationen auf den Unterlagen genau durch“, mahnt Klaus Kaschke, Chef des Ordnungsamtes in Eckernförde. Vergangene Woche hatte dort ein Ehepaar ihre Stimmzettel im falschen Umschlag in die Wahlurne geworfen und dies zu spät bemerkt. „Auch im Fall einer fehlerhaften Stimmabgabe können wir die Urne natürlich nicht wieder aufmachen“, sagt Kaschke. Er verweist auf den wichtigen Unterschied zwischen Wahlbriefumschlag mit der eidesstattlichen Versicherung (rot) und Stimmzettelumschlag (blau).

Auch beim Thema Vollmacht sind die Regeln streng. „Wir dürfen keine Wahlunterlagen an Personen ohne gültige Vollmacht herausgeben“, sagt Kaschke. Dies führe immer mal wieder zu Diskussionen, wenn Angehörige die Stimmzettel für Dritte abholen wollen.

Was passiert, wenn die Briefwahlunterlagen versehentlich im Müll gelandet sind oder anders verloren gehen?

„Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt“, sagt Steinweg. In diesem Fall könne tatsächlich nicht gewählt werden. Kann ein Bürger oder eine Bürgerin glaubhaft versichern, dass die beantragten Dokumente gar nicht erst bei ihm angekommen sind, können ihnen bis zum Tag vor der Wahl um 12 Uhr ein Wahlschein erteilt werden.

Von Paul Wagner und Anne Holbach