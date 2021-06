Lübeck

Bundesweit sollen mehrere Ärzte das Verfahren über 700 Mal angewendet haben, gibt Stöcker auf seiner Homepage an. In keinem Fall sollen Patienten erkrankt sein, bei über 95 Prozent der Impflinge sollen sich Antikörper in hoher Konzentration gebildet haben, meldet der Unternehmer. Belege veröffentlicht Stöcker nicht. Kritiker des Prozederes hatten vor allem auf fehlende wissenschaftliche Studien zur der Wirksamkeit und Verträglichkeit verwiesen.

Bestellmöglichkeit in Salzburg

Stöcker bleibt bei seiner Auffassung, dass jeder Arzt den Impfstoff selbst legal herstellen und spritzen kann – allerdings nicht an Dritte verkaufen darf. Drei Impfungen binnen sechs Wochen seien in der Regel nötig. Neben einer Art Bauplan für den Impfstoff hat der 74-Jährige nun erstmals auch Bestellmöglichkeiten von Antigen und Adiuvans für Mediziner veröffentlicht. Als Ansprechpartner nennt er das österreichische Unternehmen Medidoc in Salzburg, von dem er auf seiner Homepage die Kontaktdaten veröffentlicht hat.

Kooperation mit Österreichern?

Medidoc bietet nach eigenen Angaben „umfassende Lösungen zur eigenen Sicherheit und vor allem zur Bekämpfung der Pandemie“ an. Mit seinen Produkten sei das Unternehmen „bereit dabei zu unterstützen, die weitere Verbreitung von Covid-19 zu verhindern und das Leben jedes Bürgers so gut wie möglich zu schützen“. Ob es eine direkte Zusammenarbeit mit dem Unternehmen aus Salzburg gibt, kommentieren sowohl Stöcker als auch die Österreicher auf LN-Nachfrage nicht. Stöcker selbst will sich zu dem Thema nach eigenen Angaben noch „rund vier Wochen bedeckt halten“. In einem Interview hatte der Unternehmer bereits angekündigt, dass sein Labor sich nun mit der Zulassung seiner Antigen-Impfung „erst einmal außerhalb Europas“ beschäftigen wird.

Euroimmun steigt nicht mit ein

Klar ist zumindest, dass es eine Zusammenarbeit mit dem von Stöcker gegründeten Unternehmen Euroimmun nicht geben wird. „Euroimmun ist in keiner Weise in die unabhängigen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in Sachen Covid-19-Impfstoff von Prof. Winfried Stöcker involviert“, teilte eine Sprecherin mit. Euroimmun sei ein erfahrener Hersteller für Labordiagnostika. „Es gab und gibt keinerlei Pläne, in die Impfstoffherstellung einzusteigen, bei der es sich um anderes wissenschaftliches Feld und auch eine andere Unternehmensbranche handelt“, sagte die Sprecherin.

Ermittlungen gegen Stöcker

Unterdessen laufen die Ermittlungen der Lübecker Staatsanwaltschaft gegen Stöcker wegen des Anfangsverdachts von Straftaten nach dem Arzneimittelgesetz weiter. Hintergrund: Stöcker hatte den Impfstoff nach eigenen Angaben zunächst an sich selbst getestet und dann Familienmitglieder sowie Mitarbeiter mit dem Vakzin geimpft. Nach einem Hinweis des Paul-Ehrlich-Instituts hatte das Landesamt für Soziale Dienste die Behörde informiert, die wiederum Ende Oktober 2020 ein Ermittlungsverfahren gegen den 74-Jährigen eröffnete.

Zulassung von Antigen-Impfstoff steht bevor

Unterdessen steht von US-Hersteller Novavax ein erster Antigen-Impfstoff kurz vor der Markteinführung. Die Wirksamkeit des Impfstoffs NVX-CoV2373, der zweimal gespritzt werden muss, liege nach den Ergebnissen einer Phase-3-Studie bei 90,4 Prozent, teilte Novavax mit. Der Schutz vor mittelschweren und schweren Erkrankungsverläufen soll bei 100 Prozent liegen. An der Studie hatten 29 960 Menschen ab 18 Jahren in den USA und Mexiko teilgenommen. Im dritten Quartal des Jahres wolle man eine Zulassung beantragen, heißt es. In der EU läuft seit Februar ein beschleunigtes Prüfverfahren.

Von Jan Wulf