Schleswig-Holsteiner in Lappland

Es ist Anfang Mai. In der schwedischen Wildnis südlich des Polarkreises hat noch einmal heftiger Schneefall eingesetzt. Die endlosen Wälder, die Gebirgslandschaften und die wilden Flüsse sind in Weiß getaucht. Mittendrin die Familie Gaw.

Die Norddeutschen aus Stolpe ( Kreis Plön) leben seit 13 Jahren in Lappland und machen sich Gedanken über die Corona-Krise. Zwar ist das „Social distancing“ mitten in der Abgeschiedenheit kein Problem. Doch die Angst, angesteckt zu werden, ist allgegenwärtig. Schließlich müssen auch Auswanderer einmal einkaufen, arbeiten oder die Schule besuchen.

Corona-Krise mitten im Schnee

Das Dörfchen Aha in der Gemeinde Sorsele besteht aus acht schwedischen Einwohnern und der vierköpfigen Familie Gaw. „Verlassen wir unsere Lodge aus der Vordertür, sind es 17 Kilometer bis zum Supermarkt“, schreibt uns Martin Gaw (62). „Gehen wir durch die Hintertür, sind wir in der endlosen Wildnis.“

Trotzdem sei Corona ein Thema. Denn Schweden geht jetzt während der Pandemie seinen ganz eigenen Weg. Es gibt fast keine Verbote, sondern nur Empfehlungen. Kein Kontakt zu Risikogruppen, Abstand halten, Hände waschen, desinfizieren. Restaurants haben noch geöffnet, es gibt keine Maskenpflicht.

Gästehäuser der Familie stehen wegen Corona leer

„Die freiwilligen Auflagen werden gut befolgt“, so Martin Gaw. „Die schwedische Mentalität spielt da eine große Rolle. Gegebenheiten, die man eh nicht ändern kann, begegnet man mit Gelassenheit und Ruhe.“ Diese Ruhe haben sich Martin Gaw und seine Frau Viola (56) inzwischen auch zu eigen gemacht. Und das, obwohl die Familie seit Mitte März die Auswirkungen der Corona-Krise direkt zu spüren bekommt.

Die weltweiten Reiseverbote sorgen dafür, dass sie auf ihrer „Aha-Lodge“ nur noch zu viert sind. Ihre drei Gästehäuser stehen leer. Die dazugehörigen Reitpferde langweilen sich. „Wir müssen nun das Beste draus machen“, schreibt Viola Gaw. „Die Pferde werden auf die bereits gut gebuchte Sommersaison vorbereitet. In den Unterkünften erfolgen die notwendigen Schönheitsreparaturen.“

Das ist Lappland Lappland liegt im äußersten Norden Europas und grenzt an den Nordatlantik und das Eismeer. Lappland hat nie eine eigene Staatlichkeit besessen und ist zwischen Norwegen, Schweden, Finnland und Russland aufgeteilt. Die Bevölkerungsdichte beträgt rund zwei Einwohnern pro Quadratkilometer, wovon die meisten in den grossen Städten leben. Für die Wildnis tendiert die Einwohnerzahl gegen null. Die Ureinwohner, die Samen, machen vier Prozent der Bevölkerung aus. Lappland hat zahlreiche Nationalparks und Naturschutzgebiete. Die „Aha-Lodge“ liegt in schwedisch Lappland, im weitgehend unberührten Nordwesten der Provinz Västerbotten. Die nächste große Stadt ist die 300 km entfernt gelegene Stadt Umeå mit 84.000 Einwohnern. Die Lodge gehört zur Gemeinde Sorsele und liegt umrahmt von Wald, Wiesen und Mooren unweit des Aha Sees. Mehr: www.aha-lodge.com

Die Touristen fehlen auf der Aha-Lodge in Lappland

Bevor die Familie auswanderte, arbeitete der studierte Geologe in der Tourismusbranche, Viola Gaw als Geophysikerin bei Geomar in Kiel. Dann lockten grenzenlose Freiheit und Weite. „So hab‘ ich hier in Lappland mein Hobby, das Reiten, zum Beruf gemacht“, so Viola Gaw. Für die Gäste werden Reitstunden und mehrtägige Reittouren angeboten.

Der 100 Meter entfernte See lädt zum Angeln und Kanufahren ein. „Eigentlich ist es jetzt die Zeit, in der viele Wettbewerbe stattfinden“, schreibt Martin Gaw. Zum Beispiel im Eisangeln oder die beliebten Motorschlittenrennen oder das „downhill - fatbike - race“ im hauseigenen Skigebiet Nalovardo. „Aber, Menschenansammlungen über 49 Personen sind derzeit verboten, und daher wurde alles abgesagt.“

Teilzeitjobs helfen in Corona-Krise

Da nun aufgrund von Corona alle Buchungen für ihre Lodge bis Ende Mai storniert wurden, freuen sie sich um so mehr, dass sie bereits seit Jahren Teilzeitjobs haben. Martin Gaw arbeitet im Nachbarort im „Systembolaget“, einem Laden des schwedischen Alkohol-Monopols. „Es gibt nur einen solchen Alkoholladen auf 3300 Quadratkilometern“, schreibt der 62-Jährige. „Jeder, der etwas Alkoholisches über 3,5 Prozent kaufen möchte, muss zu uns kommen.“

Viola Gaw arbeitet in Teilzeit im Pflegedienst und betreut einen Mann, der durch einen Verkehrsunfall mit einem Elch vom Hals abwärts gelähmt ist. Die beiden Töchter, Ann-Katrin (15) und Lea Matilda (12), gehen zur Schule. Ein Schulbus bringt sie jeden Morgen in die Gemeinde Sorsele rund 17 Kilometer von der Lodge entfernt und gegen 16 Uhr wieder nach Hause.

Das nächste Krankenhaus ist meilenweit entfernt

Durch die Außenkontakte ist Corona stets im Hinterkopf der Norddeutschen. Im Fernsehen verfolgen sie die weltweite Entwicklung. Das Händewaschen ist zum absoluten Muss geworden. „Jeder Morgen wird spannend, ob man gesund aufwacht“, schildert Martin Gaw. „Der Gedanke, man könnte sich doch trotz der Einsamkeit infizieren, lässt uns nicht los.“

Die Gemeinde hat nur eine kleine Krankenstube. Das nächste Lazarett ist 160 Kilometer entfernt. Eine qualifizierte Intensivpflege gibt es nur in Umeå, das knapp 300 Kilometer von der „Aha-Lodge“ entfernt liegt.

Viel Stille im schwedischen Lappland

Die Familie hofft nun, dass alles weiterhin gut geht. Und: Dass sich Individualtouristen bald wieder in Europa frei bewegen dürfen. „Dadurch, dass jeder Gast, jedes Paar oder jede Familie bei uns quasi ein eigenes Haus oder eine Hütte hat, sollte das Abstandhalten hier gut funktionieren“, so Martin Gaw.

Jetzt geht er aber erst einmal wieder raus in den Schnee. Brennholz sägen. Drei Lkw mit fünf Meter langen Stämmen warten auf ihn. Genauso wie die Stille und der Atem der Natur mitten im schwedischen Lappland.

