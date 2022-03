Stolpe

Kalte Nahwärme. Was nach einem Widerspruch in sich klingt, erfüllt Stolpes Bürgermeister Holger Bajorat (CDU) mit Stolz. In der 1300-Einwohner-Gemeinde im Kreis Plön entsteht eine neue Wohnsiedlung, Bagger fahren schon über die rund 12 000 Quadratmeter große Baufläche. Platz für 56 bis 58 Wohneinheiten, die mit kalter Nahwärme geheizt werden soll. Kein Gas, kein Öl. Ein innovatives Konzept in Schleswig-Holstein. Aber wie wärmt man mit Kälte?

Bürgermeister Bajorat zeigt auf ein Rohr, das vor der Baustelle aus dem Boden ragt. Was unscheinbar aussieht, hat die Gemeinde Stolpe 19 000 Euro gekostet. „Das Risiko wollten wir eingehen“, sagt Bajorat. Eine Probebohrung, die nachwies, dass das Vorhaben hier überhaupt möglich ist. Denn für die kalte Nahwärme ist die Bodenbeschaffenheit entscheidend.

Kalte Nahwärme in Stolpe: Sonden liegen in bis zu 130 Metern Tiefe

Warum das so ist, erklärt Henrik Petersen, technischer Projektleiter von der Firma HanseWerk Natur. Das Unternehmen aus Hamburg kümmert sich um die Wärmeversorgung in der neuen Wohnsiedlung. Der Plan: In bis zu 130 Metern Tiefe werden insgesamt 22 Sonden unter der Erde vergraben. Sie zapfen die Erdwärme an.

In den Erdwärmesonden zirkuliert ein Wasser-Glykol-Gemisch, das die Wärme aufnimmt und in einen oberflächennahen Verteiler bringt. Über das Wärmenetz, das in rund einem Meter tief liegt, gelangt die Flüssigkeit über Anschlüsse in die Häuser. Die Vorlauftemperaturen liegen bei 8 bis 15 Grad und damit deutlich niedriger als bei klassischen Nahwärmenetzen (40 bis 95 Grad).

15 Grad sorgen natürlich nicht für eine warme Wohnung. Deswegen sollen in den Wohngebäuden Wärmepumpen installiert werden, die für das Anheben der Wärme für die Fußbodenheizung und die Warmwasserversorgung sorgen. Über das System lassen sich die Räume im Sommer auch um wenige Grad herunterkühlen. Die so entzogene Wärme kommt dem System wieder zugute und kann beispielsweise für Warmwasser genutzt werden.

Klimaneutrales Heizen in Stolpe bald möglich

„Insgesamt ist sechs Mal weniger Energieeinsatz nötig als bei klassischer Nahwärme“, erklärt Petersen. Und: Das Verfahren ist klimaneutral. Denn die Wärmepumpen werden mit grünem Strom betrieben, der unter anderem durch Photovoltaikanlagen in Schleswig-Holstein produziert wird.

„Wir sind als Gemeinde ökologisch eingestellt“, sagt Bajorat. Man wolle eine innovative, zukunftsfähige Wärmeversorgung schaffen – weg vom Gas. Deswegen sind auch alle Käufer und Investoren auf dem neuen Bauland der Gemeinde dazu verpflichtet, das kalte Nahwärmenetz zu nutzen.

Spatenstich für Niedrigstenergie-Baugebiet in Stolpe (v.l.): Dietrich von Hobe, (Landgesellschaft SH), Stolpes Bürgermeister Holger Bajorat, Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack und Karsten Behrend, Inhaber von Granit Bau in Bordesholm. Quelle: Ulf Dahl

Es ist das erste Vorhaben dieser Art im Kreis Plön. In Schleswig hat man bereits erste Erfahrungen mit kalter Nahwärme gemacht, insgesamt ist diese Form der Wärmeversorgung aber noch eine Seltenheit in Schleswig-Holstein. „Es ist sehr zu begrüßen, dass Stolpe sich für diese Energiequelle einsetzt“, sagt Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Gerade der Ukraine-Krieg zeige, wie wichtig es sei, beim Heizen unabhängiger zu werden.

Holger Bajorat will Wärmeversorgung in Stolpe weiter reformieren

Mindestens 25 Jahre sollen die Sonden in Stolpe durchhalten. Danach könne es teilweise zur Abkühlung kommen, sagt Sarah-Maria Kubik, die für HanseWerk die Gespräche mit der Gemeinde geführt hat. Sollte das Problem der Abkühlung auftreten, könne man es beispielsweise mit der Installation von zwei bis drei weiteren Sonden lösen.

Noch stehen die neuen Häuser in Stolpe nicht. Die endgültige Vergabe der Flächen steht kurz bevor, das Wärmenetz soll noch im Laufe des Frühjahrs verlegt werden. Im Herbst werden dann die Sonden installiert. Schritt für Schritt geht es voran mit der neuen Wohnsiedlung in Stolpe. Holger Bajorat denkt derweil schon weiter: Er will auch eine Lösung für viele schon bestehende Haushalte in der Nähe finden – sodass der Leitsatz „weg vom Gas“ immer mehr zur Realität wird.