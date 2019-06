Maren Freyher ist die erste Behördenleiterin in der Geschichte der Landespolizei. Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) hat der 49-Jährigen am Montag vor 100 geladenen Gästen die Leitung der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei (PDAFB) in Eutin übertragen.