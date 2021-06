Kiel

In Surendorf suchen Laura Mante und Celina Grebe am Sonnabendnachmittag gerade nach einem schönen Platz. Zwischen den weit auseinanderstehenden Strandkörben gibt es noch reichlich Flächen im Sand. Auch die Parkplatzsuche war für die beiden kein Problem.

Die Freundinnen sind aus Neumünster hergefahren. "Wir kommen regelmäßig an den Strand, dieses Jahr ist es aber das erste Mal", erzählen sie. Ins Wasser wollen die beiden nicht, aber später noch etwas essen. Dafür sind sie nach Surendorf gefahren, an der Strandpromenade gibt es mehrere gastronomische Angebote.

Ostsee ist "gefühlt noch Eiswasser"

Anders als die beiden Neumünsteranerinnen ist Familie Stephani am Nachmittag schon wieder auf dem Rückweg. Der 41-jährige Sohn Caspar Stephani ist für 24 Stunden aus Göttingen zu Besuch bei seinen Eltern. "In Surendorf gefällt uns die offene Perspektive auf das Meer", erzählt er. Das sei an den Kieler Stränden anders.

Seinen ersten Ostseebesuch hat Stephani auch direkt für ein Bad mit seinem Vater genutzt. "Für nasse Handtücher hat es gereicht, aber gefühlt war das noch Eiswasser."

Für Familie Spieker geht es aufgrund der Wassertemperaturen noch nicht ganz in die Ostsee. "Nur mit den Füßen. Aber es ist trotzdem herrlich", sagt Susanne Spieker, die mit ihrem Mann Ludwig aus Nordrhein-Westfalen zu Besuch bei den Kindern in Pinneberg und Hamburg ist.

"Für uns ist diese Ecke an der Ostsee am besten zu erreichen", erzählt Sohn Matthias Spieker. Zu siebt will die Familie einfach am Strand entspannen. Beim gemeinsamen Boule-Spiel zeigt selbst seine zweijährige Tochter Mara schon ein geschicktes Händchen.

Planschen auf dem Strand in Dänisch-Nienhof

Ein paar Kilometer weiter am Strand in Dänisch-Nienhof planschen einige Kinder bereits in einer Senke im Sand, die sich mit Wasser gefüllt hat und nun eine Art kleines Strand-Schwimmbad bildet. Hier schlendert Tim Bassenberg aus Hamburg mit seiner Freundin entlang.

Sie sind Dauercamper und am Freitag in diesem Jahr zum ersten Mal an die Ostsee gekommen. "Endlich können wir mal wieder rauskommen", sagt er mit Blick auf die Einschränkungen durch die Pandemie. Den Strand in Dänisch-Nienhof kennt er gut. "Schon als Baby war ich hier im Strandkorb." Seine Eltern hätten damals schon einen Dauerstellplatz auf dem Campingplatz gehabt, erzählt der 28-Jährige.

Gleich neben dem Zugang zum Strand in Dänisch-Nienhof steht nicht nur das Restaurant Strandhaus, sondern auch die dazugehörige Pommes-Bude, in der Restaurant-Inhaberin Luisa Muñoz y Boss persönlich steht. Sie reicht Currywurst, Pommes und Eis mit einem Lächeln an die hungrigen Strandbesucherinnen und -besucher.

"Wir fangen gerade erst an", sagt Muñoz y Boss. Nachdem aufgrund der Corona-Auflagen lange fast nichts für die Strandgastronomie möglich war, gab es auch noch Stromprobleme bei der Pommes-Bude. "Und im Strandhaus gibt es weniger als die Hälfte der Plätze." Um Personal zu sparen, steht sie selbst im Imbiss, brät die Currywurst, frittiert die Pommes. "Heute ist es bislang schon eher verhalten", sagt sie am Nachmittag.

Viel Platz im Sand in Dänisch-Nienhof

Dass es auch am Strand in Dänisch-Nienhof noch viel Platz im Sand gibt, sehen die beiden Lüneburgerinnen Sabine Jürgensen und Inge Huemer hingegen positiv. "Hier hat man einen direkten Blick auf das Meer. In Travemünde oder Timmendorf müsste man dafür zwischen den Strandkörben durchschauen", sagt Jürgensen. "Es ist schön, dass hier eigentlich gar nichts ist."

Die beiden sind gezielt an diesen Ostsee-Strand gekommen, hatten erst einen Platz im Strandhaus reserviert und liegen nun nach dem Essen auf einer großen Decke. "Wir brauchten heute einen Tapetenwechsel", so Huemer. Sie machten am Wochenende gerne Ausflüge, sagen beide. Für Jürgensen steht ein Ziel für die kommenden Wochen dabei schon fest: "Ich will jedes zweite Wochenende herkommen."