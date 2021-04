Kiel

Wie groß war der Aufschrei, als eine kleine Raiffeisenbank im Süden der Republik ein Tabu brach und Anlegern für deren Erspartes ein „Verwahrentgelt“ in Rechnung stellte. Heute verbreiten sich Strafzinsen auf Girokonten wie ein Lauffeuer: Allein in den ersten 100 Tagen dieses Jahres kamen 100 Geldhäuser dazu, die Negativzinsen erheben, wie eine Übersicht des Portals Verivox zeigt.

Noch dramatischer ist die Auswertung des Finanzportals biallo.de: 420 von 1300 untersuchten Instituten in Deutschland nehmen danach bereits Strafzinsen. Neu ist auch, dass erste Institute Sparbücher mit Negativzinsen belegen – ein Verhalten, das Verbraucherschützer kritisch beäugen.

Möglicherweise ist die Zahl noch höher

Unter den Geldinstituten ist auch eine erhebliche Anzahl aus Schleswig-Holstein, wie eine Umfrage der Kieler Nachrichten in der Region zeigt (siehe Tabelle). Eine Übersicht von biallo.de führt zudem zwölf Institute im Norden auf, die Strafzinsen für Firmenkunden verlangen, sie reicht von der Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank über die Volksbank Lübeck bis zur VR-Bank Westküste.

Möglicherweise ist die tatsächliche Zahl nach höher, denn nicht alle Banken veröffentlichen die Strafzinsen in ihren Preisverzeichnissen, sondern handeln sie direkt mit den Kunden aus. Ebenfalls beachtlich: Rund 50 Banken bundesweit gewähren nur noch einen Freibetrag von 10.000 Euro oder weniger, 21 Geldhäuser langen bereits ab dem ersten Euro zu. Meist greifen die Strafzinsen aber ab Beträgen von 100.000 oder 50.000 Euro.

Die "Sparquote" liegt bei 16,3 Prozent

„Aktuell kommen nahezu täglich weitere Banken hinzu“, sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. Nach seiner Einschätzung hat Corona den Trend beschleunigt. „In der Pandemie legen viele Verbraucher ihr Geld lieber aufs Konto, statt es auszugeben.“

Geld zur Seite zu legen, das liegt im Trend. Die Sparquote in Deutschland ist im vergangenen Jahr auf das Rekordhoch von 16,3 Prozent gestiegen. Von 100 Euro verfügbarem Einkommen legten die Haushalte somit im Schnitt gut 16 Euro auf die hohe Kante.

47 von 100 nutzen ihr Girokonto zum Sparen

Das Problem: Viele Verbraucher verwenden genau ihr Girokonto zum Sparen, also den Ort, an dem Strafzinsen drohen. 47 Prozent der Anlegerinnen und Anleger nutzen ihr Konto derzeit, um Geld beiseite zu legen, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar zeigt, das im März dieses Jahres 2000 Privatleute befragte hatte. Im Vorjahr lag dieser Wert erst bei 40 Prozent.

„Auf kurz oder lang werden Privatkunden kaum an dem Thema Negativzinsen vorbeikommen“, sagt Sebastian Schick, Chefredakteur von biallo.de. Wer jetzt die Bank wechsele, könne sich mit ziemlicher Sicherheit darauf einstellen, mit dem Thema „Verwahrentgelt“ konfrontiert zu werden.

Manche Institute verzichten noch darauf

Zu den wenigen Instituten, die derzeit von Strafzinsen weitgehend absehen, gehört die Kieler Volksbank. Doch auch dort wächst die Nachdenklichkeit: „Aufgrund der sich verändernden Markt- und Wettbewerbslage und hoher Einlagenzuflüsse besonders in den letzten zwei Jahren überprüfen wir gerade wieder, inwieweit wir mit dem bisherigen Prozedere auch künftig noch wirtschaftlich verantwortungsvoll agieren“, sagt Vertriebsleiter Sebastian Heinz.

Der Genossenschaftsbank ist sehr wohl bewusst, derzeit bei der Entgegennahme höherer Guthaben großzügiger zu agieren als die Konkurrenz. Da müsse man schon prüfen, die Kosten für Großeinlagen konsequenter weiterzugeben.

Auch Bestandskunden werden angesprochen

Aber wie läuft die Einführung der Strafzinsen in der Praxis ab? Bei Neukunden werde für Girokonten oder Tagesgeldkonten festgelegt, dass die Bank berechtigt sei, einen Ausgleich für den Negativzins der Europäischen Zentralbank (EZB) weitergeben zu können, erklärt Michael Herte, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Auch bei Bestandskunden werde versucht, mit Zusatzvereinbarungen dieses Entgelt mit einzubeziehen. „Der Kunde ist nicht verpflichtet, so eine Vereinbarung zu schließen“, stellt Herte klar.

Doch ein Bankwechsel, so sagt auch er, könne nicht immer eine Lösung sein, denn die Banken verlangen bei Neukunden teils schon ab dem ersten Euro ein Verwahrentgelt. Deshalb solle man prüfen, ob größere Beträge wirklich täglich fällig sein müssten oder nicht auch Termingeld mit einer Laufzeit von zum Beispiel drei oder sechs Monaten in Frage kommt.

Unter dem Kopfkissen horten

Die Verunsicherung wächst: „Manchmal hört man von Verbrauchern, dass sie das Geld in bar abheben oder Gold kaufen wollen, um sich diese Schätze dann in den Tresor oder unter das Kopfkissen zu packen“, sagt Herte. Andere würden auf „Drängen“ der Bank hauseigene Fonds oder Versicherungsprodukte kaufen. Wieder andere möchten Freibeträge ausnutzen, indem sie es auf ihre Verwandten verteilen.

Geld abheben, Aktien kaufen, in Gold investieren? Eindringlich warnt der Verbraucherschützer davor, überstürzt zu reagieren, wenn die Bank Negativzinsen erheben will: „Bevor man das Risiko eines Verlustes durch Diebstahl, Kursschwankung oder private Geldgeschäfte eingeht, sollte hinterfragt werden, was denn tatsächlich das kleinere Übel ist: 0,5 Prozent pro Jahr Entgelt an die Bank – oder eine überstürzte Handlung, die den Stamm des Vermögens in Gefahr bringt?“ Außerdem rät er: Wer dauerhaft über hohe Geldbeträge auf dem laufenden Konto verfügt, sollte einen Termin für eine unabhängige Beratung zur Geldanlage und Altersvorsorge bei der Verbraucherzentrale vereinbaren.

Druck auf Banken hält an

Die Sparbücher behält die Verbraucherzentrale besonders im Blick, denn sie seien ab einem Betrag von 2000 Euro oft gar nicht täglich fällig. Herte: „Wenn eine Bank neue Sparbücher mit einem Verwahrentgelt einführt oder tatsächlich ein Verwahrentgelt bei Bestandskunden verlangt, werden wir prüfen, ob hier eine unangemessene Benachteiligung vorliegt.“

Fakt ist: Der Druck auf die Banken durch die Minus-Zinspolitik der EZB wird weiter anhalten, und damit wächst die Wahrscheinlichkeit, dass die Institute ihren Kundinnen und Kunden künftig noch tiefer in die Tasche greifen. Weil es an attraktiven Alternativen mangelt, überhäufen Anleger die Geldhäuser förmlich mit Liquidität. Da die Banken Guthaben auf Girokonten nicht langfristig anlegen können, parken sie es auf Konten der EZB – und zahlen dafür 0,5 Prozent Aufbewahrungsgebühr. In der Summe ist das eine Milliardenbelastung.

Autoren: Ulrich Metschies und Florian Hanauer