Straßenbau 2021: Wo in Schleswig-Holstein gebaut wird

Kiel

"Die Aufholjagd geht weiter", sagte Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) am Donnerstag, als er das Bauprogramm für die Kiel, Neumünster sowie die Kreise Rendsburg-Eckernförde, Plön und Segeberg vorstellte. Seit vier Jahren sei er dabei, einen Sanierungsstau von einer Milliarde Euro aufzuarbeiten.

Um bis 2030 damit fertig zu sein, müsste das Land jährlich 90 Millionen Euro in die Straßen investieren. "Die Infrastruktur ist über Jahrzehnte vernachlässigt worden", so der Minister.

Großprojekt ist die Erneuerung der B430 von Grebin nach Lütjenburg

Der Landesanteil an der diesjährigen Summe beträgt mit rund 100 Millionen Euro rund die Hälfte des Gesamtvolumens. Der Rest kommt von anderen Trägern, also vom Bund und den Kommunen. Damit gibt Schleswig-Holstein etwas weniger als im Vorjahr aus, als 115 Millionen Euro in die Straßen flossen.

Eines der größten Projekte ist die Erneuerung der Bundesstraße 430 zwischen Lütjenburg und Grebin. Die Strecke im Kreis Plön ist knapp 13 Kilometer lang. Zwei Brücken werden mit saniert. Außerdem wollen die Straßenbauer gleich die abzweigende Landesstraße 55 bis Dannau mit "unters Messer" nehmen. Das habe den Vorteil, dass nicht mehrere kurze Baustellen entstehen, hieß es am Donnerstag.

"Lieber einmal kräftig stören", sagte Christoph Köster, Geschäftsbereichsleiter beim Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein. "Wir wollen im August von Grebin aus beginnen und Ende des Jahres fertig sein", so Köster.

Interaktive Karte: Hier wird 2021 gebaut

Straßenbaustellen in Schleswig-Holstein meistens unter Vollsperrung

Es fehle jedoch noch eine letzte Genehmigung aus dem Bundesverkehrsministerium. Die Zustimmung sei nötig, weil die Baukosten so hoch seien - mehr als zehn Millionen Euro sind verplant.

Wer regelmäßig auf der Strecke unterwegs ist, muss mit weiten Umleitungsstrecken rechnen, denn wie bei den meisten Baustellen wird auch zwischen Lütjenburg und Grebin voll gesperrt. Wo die Alternativroute verläuft, teilt der Landesbetrieb kurz vorher mit und schildert aus.

Insgesamt 23 Straßenabschnitte - zum Teil mit Radwegen - und zwölf Brücken stehen auf dem Plan 2021. Ein Dauerbrenner ist die Eiderbrücke, über die die Bundesstraße 77 bei Rendsburg führt. Baubeginn war im Oktober 2019, Abschluss soll Ende kommenden Jahres sein.

"Das ist unser größtes Bundesfernstraßenprojekt derzeit", so Bernd Buchholz. Die Fertigstellung der Eiderbrücke gilt als Voraussetzung, um mit dem Ersatz der maroden Rader Hochbrücke zu beginnen.

2021 nur wenige Baustellen in Kiel, keine in Neumünster

Sie führt die Autobahn 7 über den Nord-Ostsee-Kanal. Die B77 gilt als wichtige Ausweichroute für das Projekt, das 2023 beginnen soll. Vom Kostenvolumen schlägt der Ersatzneubau der Klappbrücke Lindaunis über die Schlei am meisten zu Buche. Verteilt über die dreijährige Bauzeit müssen Land und Deutsche Bahn knapp 70 Millionen Euro berappen. Sie soll Ende 2023 fertig sein.

In den Städten der Region plant der Landesbetrieb hingegen kaum Baustellen. Dass in Kiel nur kleinere Instandsetzungen an der Holtenauer Hochbrücke verzeichnet sind, darf nicht über weitere Arbeiten hinwegtäuschen – wie etwa derzeit an der B76.

Dort ist jedoch die Stadt Kiel zuständig, nicht das Land. Bernd Buchholz appellierte: „Wer eine Baustelle umfahren muss, sollte nicht schimpfen, sondern froh sein, dass die Infrastruktur endlich angepackt wird.“