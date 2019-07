Kiel

Das Unternehmen hat damit das mit dem Land vertraglich festgelegte Pünktlichkeits-Soll von 93 Prozent klar verfehlt. Konsequenzen drohen dem Konzern laut Nahverkehrsverbund Nah.SH derzeit allerdings nicht.

Empörte Leser lassen Dampf ab

Zahlreiche Zuschriften erreichten unsere Redaktion in den vergangenen Tagen: Bahnkunden ließen ihrer Empörung über Probleme auf der Trasse freien Lauf, bezeichneten die Häufigkeit von Zugausfällen und Verspätungen als „Zumutung“. Dass immer wieder technische Störungen als Begründung aufgeführt würden, ist nach Ansicht vieler Pendler „inakzeptabel“. Nicht wenige fühlen sich vom Zugpersonal schlecht informiert.

Die Bahn räumt Probleme ein

Die Bahn räumt Probleme ein: „Hauptursachen sind die dichte Zugfolge auf der Strecke im unmittelbaren Umfeld des Hamburger Hauptbahnhofs sowie Störungen an der Strecke“, sagt Angelika Theidig vom Regionalbüro der Deutschen Bahn in Hamburg. In den vergangenen Wochen habe es im Bereich Flensburg-Rendsburg-Neumünster unter anderem durch starke Gewitter technische Probleme an Signal- und Bahnübergängen gegeben. Für größere Behinderungen sorgte auch ein bei Flintbek ins Gleis gestürzter Baum. Selbst die Kieler Woche habe wegen „häufiger Haltezeit-Überschreitungen“ in Folge des hohen Fahrgastaufkommens den Fahrplan durcheinandergebracht. „Jede einzelne Störung wirkt sich dabei unmittelbar auf nachfolgende Züge aus“, so die Konzernsprecherin. Sie spricht von einem „Domino-Effekt“.

Die nächsten Probleme nahen schon

Zur Ferienzeit droht zusätzliches Ungemach: Wegen Bauarbeiten fährt der Regionalexpress 70 vorerst nur bis Hamburg-Altona. Schuld sind Bauarbeiten im Hauptbahnhof. In der vergangenen Woche rollten zwischen Kiel und Neumünster Busse statt Bahnen der Linie RE 7. Bereits Ende Juli droht weiterer Pendler-Frust: Dann werden in Elmshorn Gleise erneuert. „Diese Maßnahmen werden bewusst in die Ferienzeit gelegt, da nur die Hälfte des sonstigen Pendler-Aufkommens zu verzeichnen ist und somit deutlich weniger Stammkunden betroffen sind“, sagt die DB-Sprecherin.

Besserung nach Software-Update?

Entgegen der Beobachtung von Pendlern hätten sich nach Einschätzung der Bahn die Probleme mit den neuen „Twindexx“-Zügen entspannt. Nach einem Software-Update im Frühjahr gebe es nur noch vereinzelt Störungen. Um kleinere Defekte an Türen oder Toiletten zu beheben, setze DB Regio jetzt auf Zugtechniker, die unterwegs oder im Bahnhof im Einsatz sind.