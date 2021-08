Kiel

Es wird ungemütlich im Zugverkehr in Deutschland: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat am Dienstagvormittag zum Streik bei der Deutschen Bahn aufgerufen – und das zeitnah. Auch zahlreiche Verbindungen in Schleswig-Holstein dürften betroffen sein. Was Bahnfahrer jetzt wissen müssen.

Ab wann wird bei der Bahn gestreikt?

Der Streik soll im Güterverkehr bereits am Dienstagabend um 19 Uhr beginnen, kündigte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky am Vormittag in Frankfurt an. Am Mittwoch, 12. August 2021, ab 2 Uhr folgt ein bundesweiter 48-stündiger Streik im Personenverkehr und in der Bahn-Infrastruktur.

Die Fahrgäste müssen bis Freitag, 13. August, 2 Uhr, mit zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Die Einschränkungen dürften sich bis weit in den Freitag hineinziehen, auch wenn der Arbeitskampf offiziell um 2 Uhr morgens endet. Das folgende Wochenende soll verschont bleiben, kündigte die GDL an.

Welche Verbindungen in Schleswig-Holstein sind betroffen?

Der Bahnstreik betrifft laut GDL sowohl den Regional- als auch den Fernverkehr der Deutschen Bahn. Welche Verbindungen genau betroffen sind, sei noch unklar. Allerdings werden die Verbindungen von Hamburg nach Kiel, Flensburg, Lübeck und Niebüll alle von der Deutschen Bahn bedient – und könnten damit bestreikt werden.

„Ich gehe von starken Beeinträchtigungen aus. Es tut mir für alle Betroffenen leid, dass die Deutsche Bahn eine solche Verweigerungshaltung an den Tag legt“, sagt Hartmut Petersen, GDL-Bezirksvorstand im Norden. Die Deutsche Bahn kritisiert unterdessen, dass „die GDL entgegen der Ankündigung, den Kunden ausreichend Vorlauf zu lassen, nun sehr kurzfristig zu Streiks aufgerufen hat“.

Laut Petersen sind über 80 Prozent der Lokführer und über 50 Prozent der Zugbegleiter im Norden in der GDL organisiert und könnten damit streiken. Auch in der Infrastruktur der Deutschen Bahn seien GDL-Mitglieder.

Ob aber etwa das Stellwerk in Neumünster von dem Ausstand betroffen ist, kann Petersen am Dienstagmittag noch nicht absehen.

Lokführerstreik in Schleswig-Holstein: Fahren die Züge von AKN und Nordbahn?

Die AKN Eisenbahn GmbH und ihre Tochter Nordbahn seien nicht von dem Bahnstreik betroffen, erklärt AKN-Sprecherin Christiane Lage-Kress. Lokführer und Zugbegleiter von AKN und Nordbahn legen die Arbeit also nicht nieder.

Allerdings nutze die Nordbahn die Infrastruktur der Deutschen Bahn, auch die AKN nutze sie in manchen Bereichen. „Wenn etwa das Stellwerk in Neumünster bestreikt wird, hat das auch Auswirkungen auf uns“, so Lage-Kress.

Gibt es einen Notfallfahrplan für Schleswig-Holstein?

Die Deutsche Bahn stellt wegen des angekündigten Streiks Ersatzfahrpläne auf. Diese sollten am Dienstagnachmittag um 15 Uhr auf der Website der Bahn veröffentlicht werden, kündigte Vorstandsmitglied Martin Seiler am Dienstag an. „Wir wollen so viel wie möglich fahren.“

Wo steht, welche Züge fahren?

Aktuelle Beeinträchtigungen im Zugverkehr der Deutschen Bahn können Fahrgäste unter www.bahn.de/aktuell nachlesen.

Was passiert mit meinem Zugticket?

Die Deutsche Bahn hat am Dienstagvormittag angekündigt, sich gegenüber den Fahrgästen „maximal kulant“ zu zeigen. Auf ihrer Internetseite informierte die Bahn ihre Fahrgäste bereits darüber, dass geplante Fernreisen am Mittwoch und Donnerstag verschoben werden sollten, wenn die Fahrt nicht zwingend notwendig sei. Die Ticket-Gültigkeit werde ausgeweitet.

Weitere Kulanzregelungen wie die Aufhebung der Zugbindung bei Sparpreis-Tickets sollen ebenfalls greifen.

Warum kommt es zum Bahnstreik?

Die GDL will nach den Worten ihres Vorsitzenden Claus Weselsky eine Nullrunde im laufenden Jahr nicht akzeptieren, verlangt eine deutliche Corona-Prämie und Einkommenssteigerungen von 3,2 Prozent bei einer Laufzeit von 28 Monaten.

Die Bahn will angesichts von neuen Milliardenverlusten während der Corona-Pandemie und großen Flutschäden einen länger laufenden Tarifvertrag und spätere Erhöhungsstufen bei gleicher Prozentzahl.

Ein Streik wäre eine „Attacke auf das ganze Land“, hatte Bahn-Personalchef Martin Seiler erklärt. Eine Bahn-Sprecherin hatte zudem am Montag gesagt, dass Streiks die Kunden wie Beschäftigte wie ein „Schlag ins Gesicht“ treffen würden.

Geht es beim Bahnstreik nur um Gehaltsfragen?

Neben dem Streit über Einkommenszuwächse tobt im Konzern ein Machtkampf zwischen der GDL und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Für die GDL sind hohe Tarifabschlüsse für möglichst viele Berufsgruppen und Beschäftigte eine Frage des Überlebens und der künftigen Wachstumsmöglichkeiten.

Denn die Bahn muss das Tarifeinheitsgesetz umsetzen. In den rund 300 Betrieben des Unternehmens soll danach nur noch der Tarifvertrag der jeweils größeren Gewerkschaft zur Anwendung kommen. Meist ist das die EVG. Die GDL hat deshalb angekündigt, der Konkurrenz Mitglieder abjagen zu wollen.

Von Jördis Früchtenicht (mit dpa)