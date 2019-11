Wegen eines Warnstreiks beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) ist am Donnerstag das Regionalformat "Schleswig-Holstein 18 Uhr" in einer abgespeckten Version gesendet worden. So musste Vèrena Püschel die Nachrichten vor der grünen Wand vorlesen. Auch bei der "Tagesschau" fehlten Hintergrundbilder.