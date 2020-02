Am Mittwochmittag, 26.2., wollen Mitarbeiter aus dem privaten Omnibusgewerbe aus ganz Schleswig-Holstein mit einer Demonstration in Kiel auf ihre Forderungen aufmerksam machen. Sie ziehen dazu in Kiel vom Hauptbahnhof zum Asmus-Bremer-Platz. Die Busfahrer streiken seit Dienstag für mehr Lohn. Mit Karte.