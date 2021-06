Ein größeres Hotel könnte Glückstadt an der Elbe gut gebrauchen. So gut, dass drei ortsansässige Investoren mit ihren Plänen für ein Vier-Sterne-Haus direkt am Markt in der Stadt buchstäblich offene Türen einrennen. Doch jetzt droht das 7,5-Millionen-Euro-Projekt am Denkmalschutz zu scheitern.