Ein Toter nach Schüssen in Meldorf

Schüsse und schwer bewaffnete Beamte in der Domstadt: Gleich mehrfach muss am Dienstag gegen 15.30 Uhr im Bereich der Ernst-Günter-Albers-Straße und Schmedtjestraße in Meldorf gefeuert worden sein, bestätigte Stefan Hinrichs, Sprecher der Polizeidirektion Itzehoe.

Nach ersten Ermittlungen hat dabei ein 49-jähriger Mann im Streit auf einen 40-Jährigen geschossen. Dabei wurde das Opfer so schwer verletzt, dass es später im Krankenhaus in Heide starb. Auch Reanimationsversuche auf dem Gehweg sowie ein Großaufgebot des Rettungsdienstes konnten nicht mehr helfen, schilderten Nachbarn.

Massiv ausgerüstete Polizisten schritten ein

Polizisten konnten den Schützen noch in der Nähe des Tatorts festnehmen, so Hinrichs. Nachbarn zufolge war der Mann in ein Haus geflüchtet. "Die Festnahme lief aber reibungslos ab", sagte der Polizeisprecher. Ursache für die Schüsse dürfte eine nicht näher bekannte langanhaltende Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gewesen sein, die schließlich eskalierte, so die ersten Erkenntnisse. Die Mordkommission Itzehoe hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Hinrichs zufolge haben sich die Streitigkeiten vor allem zwischen den beiden Männern abgespielt. Zwar seien auch weitere Personen am Tatort gewesen. Für die habe jedoch nach den bisherigen Erkenntnissen keine Gefahr bestanden.

Polizei sucht noch nach der Tatwaffe

Zurück wies der Polizeisprecher einen Bericht der "Boyens Medien", wonach das Spezialeinsatzkommando des Landeskriminalamts für die Festnahme verantwortlich zeichnete. Vielmehr habe es sich um massiv ausgerüstete Streifenpolizisten gehandelt. Auch die Information, dass es sich um eine großkalibrige Schusswaffe gehandelt habe, konnte Hinrichs zunächst nicht bestätigen. "Die Waffe suchen wir noch", sagte der Sprecher.

