Stresstest Himmelfahrt: Schöner Strandtag trotz Corona

"Mit Beginn des Himmelfahrtswochenendes sind viele Gäste überall in Schleswig-Holstein unterwegs, bei bestem Wetter und mit großer Freude", sagte Bettina Bunge, Geschäftsführerin der Landestourismusagentur (Tash). "Bei verständlicher Sorge der Menschen um die Gesundheit aller läuft es größtenteils entspannt und ohne Verstöße gegen Abstands- und Hygieneregeln."

"Sobald wir durften, sind wir hierher gefahren", sagt Tülin Grosshans am Strand von Kiel-Schilksee – mit Freundin Tina Reichelt und den Kindern sind die beiden Hamburgerinnen mit Kieler Wurzeln einfach los, weil Ostsee und Strand für sie bei Sonne Pflicht sind. Abstand halten spielte beim Familienbesuch für sie eine Rolle. "Ich hatte auch Bedenken, dass es hier am Strand zu voll ist", sagt Reichelt. Doch die Leute verhielten sich sehr gewissenhaft – am Strand und an der Außengastronomie. Trotz Corona gelingt der Strandtag fast unbeschwert: "Die Kinder spielen und lachen. Die Normalität tut gut", sagt Reichelt.

Der Strand ist gut gefüllt – trotz Corona

Corona, war da was? Der Überblick über den Strand in Schilksee zeigt zumindest, dass sich etliche Menschen durch das Virus nicht vom Sonnenbaden abhalten lassen. Selten geht es eng zu, an manchen Wegen jedoch auch zu eng. "Aber am Strand, da sitzt man ja eh nie Teller an Teller", sagt die Kielerin Daniela Jacobsen. Mit Mann Momme und den Kindern Marten, Silja und Klaas bereitet sie ein Picknick vor. Die Utensilien liegen im Bollerwagen parat. "Wo ist man eigentlich sicherer als am Strand?", fragt Jacobsen.

Mit diesem verspäteten Saisonauftakt müsse sie zufrieden sein, so Gastronomin und Strandkorbvermieterin Nicole Huß ("Panorama 26"): "Durch Masken und die Datenerhebung ist es seltsam und dauert etwas länger." Aber die Gäste reagierten mit Verständnis – dank der Daten wisse sie, dass auch schon Leute aus Essen und Dortmund zu Gast waren. Oder aus Münster, wie Jörg Möhring. Der steht mit dem Wohnmobil auf dem Parkplatz Tempest. Sein Sohn segelt im Landeskader NRW heute zum ersten Mal wieder auf der Ostsee. Segel setzen. Auch Saisonauftakt irgendwie. "Es war schon sehr voll auf dem Weg hierhin", sagt Möhring. Corona war fast vergessen – bis zur maskenbewehrten 200-Meter-Schlange auf dem Rasthof.

Guter Besuch, aber auch Vorsicht und Abstand

Die Tourismusbüros im Land meldeten gestern gut besuchte Bäder und Strände. An der Ostseeküste wurden in Timmendorfer Strand verschärfte Regeln aufgestellt. Laut Silke Szymoniak von der lokalen Tourismusagentur wurden die befolgt. In Grömitz wurde die Promenade ausgeweitet, Autos verbannt, berichtet Jacqueline Felsmann. In Eckernförde gelang das Abstandhalten gut. In Lübeck, Flensburg und im Binnenland waren noch zahlreiche Betten frei – richtig gute Buchungslagen gab es dagegen bereits an der Nordseeküste.

Abreisen aus St. Peter-Ording und Büsum

Dort jedoch ist der Tagestourismus bis übers Wochenende noch nicht angesagt: "Wir kontrollieren verstärkt und mit Unterstützung durch Ordnungsamt und Polizei alle Zugänge zu den Stränden und Promenaden. Tagesgäste müssen leider zurückgeschickt werden", bedauert Christiane Höfinghoff aus St. Peter-Ording.

Auch die Inseln und Büsum, wo Strandkörbe mit fünf Metern Abstand stehen und in der Fußgängerzone Maskenpflicht gilt, waren für Tagesgäste tabu. An der A23 wiesen große Schilder darauf hin. Und dennoch: Etliche wurden abgewiesen und mussten wenden. Vielleicht sind sie an der Ostseeküste untergekommen.

