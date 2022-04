Strom- und Gaspreise ziehen in SH drastisch an

Kiel

Die privaten Haushalte in Schleswig-Holstein müssen mit weiter steigenden Kosten für Strom und Gas rechnen. Nach einer ersten Runde der Preiserhöhungen im vergangenen Winter dreht sich die Spirale nun weiter. Den Anfang machten die Stadtwerke Neumünster (SWN), die ihre Tarife im Sommer um rund 30 Prozent anheben. Auch die Kieler Kunden müssen mit steigenden Preisen rechnen.

„Wir befinden uns in einer globalen Energiepreiskrise und der Druck auf die Strom- und Gaspreise nimmt auch aufgrund des Krieges in der Ukraine enorm zu“, sagte Sönke Schuster von den Stadtwerken Kiel. Die Großhandelspreise lagen ihm zufolge bereits vor Kriegsausbruch auf einem außergewöhnlich hohen Niveau. „Das verteuert für uns die Beschaffung von Strom und Gas ganz erheblich, sodass wir um eine Gas-Preiserhöhung im Sommer und eine Strom- und Fernwärme-Preiserhöhung zum nächsten Jahr nicht umherkommen“, kündigte Schuster an.

In Neumünster steigen die Preise zum 1. Juni

Das ist auch die Begründung der Stadtwerke Neumünster. Das Unternehmen zieht die Preisschraube jedoch schon zum 1. Juni an – sowohl für Gas als auch für Strom. Der Arbeitspreis für SWN-Gas Premium steigert sich um 2,59 Cent auf 10,77 Cent pro Kilowattstunde. Der Grundpreis bleibt stabil. Auf einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20 000 Kilowattstunden kommen laut SWN Mehrkosten von 43,17 Euro pro Monat zu.

Die Stadtwerke Kiel rechnen noch

Beim Strom steigt der Arbeitspreis pro Kilowattstunde im Premium-Tarif um 10,35 Cent auf 44,03 Cent pro Kilowattstunde. Bei einem durchschnittlichen Haushalt mit einem jährlichen Verbrauch von 2500 Kilowatt bedeutet das rund 21,56 Euro mehr im Monat, hieß es. Wann genau die Stadtwerke Kiel die Gaspreise anheben und wie hoch die Steigerung ausfällt, ist noch nicht bekannt. Man rechne noch, hieß es gestern.

Bei den Stadtwerken Schleswig-Holstein, einem Zusammenschluss der Betriebe aus Rendsburg, Eckernförde und Schleswig, ist eine Entscheidung über Preisanpassungen noch nicht gefallen – sie wird aber nicht ausgeschlossen. „Wir beobachten die Marktpreissituation genau“, sagte Vertriebsleiter Frank Repenning. Das Unternehmen hatte bereits zum Jahreswechsel die Preise erhöht.

Strom- und Gaspreise ziehen in SH drastisch an

Auch große Versorger kommen an ihre Grenzen. Die Lage an den Energiemärkten habe sich in den vergangenen Wochen massiv zugespitzt, hieß es von Eon. Die Strom-Grundversorgung werde in Schleswig-Holstein um zwölf Prozent angehoben, Gas bleibe zunächst stabil. Für den durchschnittlichen 2500-Kilowattstunden-Haushalt bedeute das Mehrkosten von 8,16 Euro pro Monat.

„Die Politik muss alle Optionen prüfen, wie insbesondere im Bereich der unteren Einkommen die Bürgerinnen und Bürger bei steigenden Preisen entlastet werden können“, hieß es von den Kieler Stadtwerken. Dazu gehörten die Senkung der Mehrwertsteuer auf Energie von 19 auf sieben Prozent sowie der Stromsteuer „auf das europarechtlich zulässige Mindestmaß“. Der Bund hatte bereits Entlastungen versprochen. Kritik kommt unter anderem von den Verbraucherzentralen. Sie halten die Unterstützung angesichts der massiven Preissteigerungen für unzureichend.