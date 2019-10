Neuer Hinweis zur gefesselten Studentin (20)

Lübeck

Sie war in der Gollan-Kulturwerft in Lübeck feiern, Stunden später fand ein Autofahrer sie gefesselt, geknebelt und verletzt an einem Feldweg in Mönkhagen. Noch immer ist unklar, was genau in der Nacht geschah. Die Ermittlungen laufen aber weiter auf Hochtouren.

Wie die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Polizeidirektion Lübeck am Dienstag mitteilten, hat ein Zeuge weitere Hinweise zur Tatnacht geliefert. Ein heller Transporter mit vermutlichem Hochdach soll sich am Sonnabend, 12. Oktober 2019, gegen 5.30 Uhr in Lübeck im Bereich der Einsiedelstraße / Katharinenstraße aufgehalten haben.

Laut der Zeugenaussage soll das Fahrzeug dann in die Katharinenstraße in Lübeck abgebogen sein, um sodann aber gleich wieder zu wenden und in Richtung des Opfers zurückzufahren. Die 20-Jährige sei dort ohne Begleitung unterwegs gewesen. Den weiteren Verlauf habe der Zeuge nach eigenen Angaben nicht beobachtet.

Erstsemesterparty-Besucher sollen sich melden

Die Ermittler bitten nun um Hinweise der Besucher der Erstsemesterparty in der Gollan-Kulturwerft und weiterer Personen, die sich zur relevanten Zeit im Bereich der Einsiedelstraße / Katharinenstraße in Lübeck aufgehalten haben. Folgende Fragen treiben die Ermittler um:

Befand sich das helle Transportfahrzeug mit vermutlichem Hochdach während der Erstsemesterparty im Bereich der Gollan-Kulturwerft in Lübeck ?

? Ist ein solches Fahrzeug im Bereich der Einsiedelstraße /Katharinenstraße am Sonnabend (12. Oktober 2019) gegen 5.30 Uhr von weiteren Zeugen beobachtet worden?

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe " Werft" unter der Rufnummer 0451-131-0 entgegen.