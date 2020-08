Kiel

Das neue Schuljahr wird für die Pädagogen in Schleswig-Holstein eine besondere Herausforderung. Sie müssen den Schulanfängern nicht nur Rechnen und Schreiben beibringen, auf Abstandsregeln und Hygienekonzepte achten, sondern auch das richtige Sprechen lehren.

Bei einer Studie hat die AOK Nordwest festgestellt, dass fast jeder fünfte Schulanfänger in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr eine Sprachtherapie bekommen hat. Insgesamt sind es 18,1 Prozent der Sechsjährigen – 20,9 Prozent Jungen und 15,3 Prozent Mädchen. Nach der Zeit des Schuleintritts wird der Anteil der Kinder, die eine Sprachtherapie erhalten, aber geringer.

„Das kann als Hinweis verstanden werden, dass viele Kinder heute offensichtlich Expertenhilfe benötigen, um die anstehenden schulischen Herausforderungen meistern zu können“, sagt Tom Ackermann, Vorstandschef der AOK Nordwest.

Sprachdefizite bei Kindern: Suche nach den Ursachen

Seit Jahren wird über die Ursachen der starken Verbreitung von sprachtherapeutischen Behandlungen rund um den Schuleintritt diskutiert.

Eine Erklärung ist, dass sich die in diesem Alter angemessenen sprachlichen Fähigkeiten bei den Kindern verschlechtert haben. Gleichzeitig wird aber auch ein Wandel der Anforderungen von Schule und Elternhaus an die Kinder beobachtet, so wie auch ärztliches Diagnoseverhalten und Therapiemöglichkeiten kontinuierlichen Veränderungsprozessen unterliegen.

Experten sehen nicht nur Kitas und Schulen in der Pflicht, sondern vor allem die Eltern, die ihre Kinder nicht genug fördern. So wird der Nachwuchs mit Handy-Filmchen ruhiggestellt oder vor den Fernseher gesetzt. Auffällig ist laut mehrerer Studien, dass viele Kinder mit Sprachdefiziten aus bildungsfernen Familien kommen.

„Auch wenn Sprachtherapien helfen können, Defizite der kindlichen Entwicklung positiv zu beeinflussen, sollten entsprechende Maßnahmen wie das gemeinsame Lesen oder Vorlesen statt fernzusehen in Kindergärten und Schulen sowie im Elternhaus in ihrer Wirkung nicht unterschätzt werden. Dies kann helfen, Entwicklungsstörungen vorzubeugen“, so Ackermann.

Von Frihtjof Bublitz