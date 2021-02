Kiel

Betroffen sind nicht nur alte Menschen und Vorerkrankte – auch Geschlecht, Bildung und Lebensform spielen eine Rolle.

Ein Risiko für schwere Covid-Verläufe haben demnach 1,06 Millionen Schleswig-Holsteiner über 15 Jahren. Davon gehören 640.000 sogar zur Hochrisikogruppe. Damit steht Schleswig-Holstein schlechter da als Hamburg. Am niedrigsten ist die Risiko- und Hochrisikoquote in Bayern – am höchsten im Saarland und einigen ostdeutschen Bundesländern.

Insgesamt 36,5 Millionen Menschen in Deutschland haben ein erhöhtes Risiko für schwere Covid-Verläufe. Davon gehören 21,6 Millionen Menschen zur Hochrisikogruppe. Wenig überraschend: Hohes Alter und Vorerkrankungen wie Diabetes, chronische Nierenbeschwerden, schwere Fettleibigkeit sowie Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall sind die größten Risikofaktoren.

Corona-Erkrankung: Drei Millionen Menschen unter 60 Jahren gehören zur Hochrisikogruppe

„Nichtsdestotrotz weisen auch viele Personen im mittleren Lebensalter ein erhöhtes Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf auf“, schreiben die Autoren. Bereits in jungen Jahren steige das Risiko stetig an – von 21 Prozent bei den 20- bis 24-Jährigen über 40 Prozent (45 bis 49 Jahre) auf 61 Prozent bei den 60- bis 64-Jährigen.

Insgesamt tragen 15,5 Millionen Menschen unter 60 Jahren ein erhöhtes Risiko, davon gehören drei Millionen zur Hochrisikogruppe. Bei Frauen ist das Risiko etwas höher, dafür liegen die Männer bei der Sterblichkeit vorn. Das lässt sich auch auf dieses Phänomen zurückführen: „Männer erkranken häufiger bereits in jüngerem Alter schwer an Covid-19 und versterben häufiger als Frauen bereits vor dem 60. Geburtstag.“ Deshalb empfehlen die Autoren: Männer unter 60 Jahren sollten bei der Impfreihenfolge stärker als bisher beachtet werden.

Je höher die Bildung, desto geringer das Risiko

Bedeutsamer als das Geschlecht ist jedoch der Bildungsstand. So gehört bei Personen mit geringer Bildung fast jeder zweite zur Hochrisikogruppe (49 Prozent), in der Gruppe mit mittlerer Bildung sind es 22 Prozent, bei hoher Bildung 24 Prozent. Die Autoren weisen ausdrücklich darauf hin, dass der geringe Bildungsstand auch signifikant häufiger mit einer Impfskepsis einhergeht.

Außerdem risikobehaftet ist das Alleinleben. In der Risikogruppe sind 46 Prozent Alleinlebende, in der Hochrisikogruppe sogar 53 Prozent. „Unter diesen dürften viele der 3,3 Millionen Pflegebedürftigen und insgesamt viele ältere Menschen sein, die in Deutschland ambulant versorgt werden“, schreiben die Autoren – und raten, einen Teil dieser Personen besser zu Hause zu impfen als im Impfzentrum.

Für die Studie hat das Robert-Koch-Institut Daten von 23.000 Personen ausgewertet.