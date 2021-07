Kiel

Wieso erkranken manche Menschen schwer an Covid-19, während andere eine Infektion mit dem Coronavirus kaum bemerken? Ein internationales Forscherteam ist dieser Frage seit März 2020 nachgegangen und hat genetische Risikofaktoren ausgemacht, die mit einer Sars-Cov-2-Infektion oder einem schweren Covid-19-Verlauf zusammenhängen.

Eine Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse hat das Team in der englischsprachigen Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlicht. Die Arbeit zeigt 13 Stellen im menschlichen Genom, also genetische Loci, auf, die mit einer Infektion oder einem schweren Covid-19-Verlauf assoziiert werden.

Die sogenannte genomweite Assoziationsstudie beinhaltet Daten von fast 50.000 Covid-19-Patientinnen und Patienten sowie zwei Millionen Kontrollpersonen. Die Arbeit entstand unter dem Dach der „Covid-19 Host Genomics Initiative“, die aktuell mehr als 3500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie 61 Studien aus 25 Ländern umfasst.

Risokofaktoren für Corona: Studie mit Kieler Beteiligung

Kieler Forscherinnen und Forscher des Exzellenzclusters „Precision Medicine in Chronic Inflammation“ (PMI) vom Institut für klinische Molekularbiologie (IKMB) der CAU Kiel und des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein beteiligten sich an der Arbeit.

Prof. Andre Franke ist Direktor am Institut für klinische Molekularbiologie (IKMB), CAU und UKSH, und Vorstandsmitglied im Exzellenzcluster PMI. Quelle: Soulpicture/Uni Kiel (hfr)

Ein Team um den IKMB-Direktor Professor Andre Franke hatte bereits im Frühjahr 2020 erste genetische Risikofaktoren identifiziert. Die statistischen Daten dieser Arbeit sind laut IKMB nun in die neue, weltweite Studie eingeflossen. „Die jetzt veröffentlichte Arbeit konnte die von uns gefundenen Risikogene eindeutig bestätigen“, so Franke.

Die Kieler Forscherinnen und Forscher konnten in Zusammenarbeit mit weiteren Forschergruppen schon vor über einem Jahr zwei konkrete Bereiche im menschlichen Genom ausmachen, die das Risiko für eine Corona-Infektion und für einen schweren Covid-19-Verlauf erhöhen.

Coronavirus: Menschen mit Blutgruppe A haben höheres Infektionsrisiko

Sie fanden eine Auffälligkeit im Gen für die Blutgruppeneigenschaft: Demnach haben Menschen mit Blutgruppe A ein höheres Risiko für eine Infektion als Menschen mit anderen Blutgruppen. Wer Blutgruppe 0 hat, ist besser vor einer Covid-19-Erkrankung geschützt.

Zudem konnten das Team um Franke einen zweiten Bereich im Genom ausfindig machen, der mit der generellen Anfälligkeit für eine Sars-Cov-2-Infektion wie auch mit der Schwere einer Covid-19-Infektion in Zusammenhang gebracht wird: Chromosom 3.

„Dieser Locus erwies sich in der nun vorliegenden Studie sogar als der statistisch signifikanteste von allen 13 Risikoloci der Studie und kommt in den eingeflossenen Studien konstant vor“, erklärt Dr. Frauke Degenhardt, Biostatistikerin am IKMB.

Ergebnisse der Studie könnten Grundlage für Corona- Therapieansätze sein

„Aufbauend auf den beschriebenen Risikogenen kann nun genauer analysiert werden, welche Funktionen sich hinter diesen verbergen“, so Franke. „Wozu führen die genetischen Veränderungen in diesen Bereichen, was bewirken sie im Körper? Mit einem genaueren Verständnis dieser Mechanismen lassen sich möglicherweise Angriffspunkte für eine Therapie gegen Covid-19 finden.“

In die nun veröffentlichte Metastudie seien hunderte von Studien weltweit eingeflossen, sagt Franke. „Daher ist die Aussagekraft dieser Arbeit besonders groß.“ Die Umsetzung sei nur dank einer offenen Zusammenarbeit der vielen Forschenden möglich gewesen. „Das gab es in diesem Ausmaß bisher noch nicht und ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie schnell und effizient Wissenschaft funktionieren kann.“

Die Forscherinnen und Forscher wollen künftig weitere Daten analysieren und ihre Ergebnisse fortlaufend analysieren. Dabei sollen auch Patientinnen und Patienten mit Long- beziehungsweise Post-Covid-Syndrom in den Blick genommen werden.

Von Jördis Früchtenicht