Die Einstellung der Menschen zum Impfen hat sich im Laufe der Corona-Pandemie verändert. Aktuell steigt die Impfbereitschaft wieder – im Vergleich zu anderen Ländern gibt es jedoch noch viel Luft nach oben. Das zeigt eine aktuelle Erhebung der Universität Hamburg.

Das Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg untersucht seit April vergangenen Jahres alle zwei Monate die Einstellungen der Bürger in der Corona-Pandemie. Die Ergebnisse der repräsentativen Erhebungen zeigen bei der Impfbereitschaft eine deutliche Veränderung: Im April war die Impfbereitschaft mit 70 Prozent am höchsten. Dann sank sie – im Sommer auf 61 Prozent, im November erreichte sie nur noch 57 Prozent. Jetzt wollen sich wieder 62 Prozent impfen lassen. 21 Prozent lehnen die Impfung ab, und 17 Prozent sind noch unsicher.

„Wir sehen, dass vor allem die bisher unentschlossenen jungen Menschen nun eine Entscheidung getroffen haben“, erklärt Prof. Jonas Schreyögg, Wissenschaftlicher Direktor am HCHE und ergänzt: „Darüber hinaus zeigt sich, dass die Impfbereitschaft steigt, je intensiver sich jemand mit dem aktuellen Geschehen befasst.“

Wer Nachrichten liest, lässt sich eher gegen Corona impfen

So habe man festgestellt, dass sich 78 Prozent derjenigen, die die Nachrichten etwa über Zeitungen oder das Fernsehen sehr genau verfolgen, impfen lassen möchten. Von denjenigen, die nach eigener Angabe die Nachrichten über die Pandemie nicht sehr genau verfolgen, wollen sich hingegen nur 34 Prozent impfen lassen. Die Forscher ziehen daraus die Schlussfolgerung: Informationen sind der Schlüssel zur Impfbereitschaft.

Dabei ist der Norden deutlich aufgeschlossener: Hier wollen sich 66 Prozent impfen lassen, 15 Prozent lehnen das ab – im Süden sind nur 57 Prozent impfbereit und 20 Prozent ablehnend. Ob das der Mentalität oder der Nähe zu Dänemark geschuldet ist oder andere Gründe hat, ist unklar. Fest steht, dass die Impfbereitschaft in Dänemark und Großbritannien mit je 80 Prozent besonders hoch ist. Deutschland ist in dem Ranking der Studie Vorletzter. Nur Frankreich hat weniger Impfwillige (48 Prozent). Allerdings werden in dem Projekt „European Covid Survey (ECOS)“, an dem das HCHE beteiligt ist, nicht alle europäischen Länder untersucht, sondern nur in sieben Staaten regelmäßig mehr als 7000 Menschen befragt.

In Deutschland denken immerhin 57 Prozent der Bevölkerung, dass die verfügbaren Impfstoffe sicher sind. Auch hier, so die Forscher, spiele das Interesse eine große Rolle. Im Vergleich aller Länder gelte: Wer gut informiert ist, glaubt mehr als doppelt so oft an die Sicherheit der Impfstoffe als weniger gut informierte Personen (72 zu 32 Prozent). Dabei haben 48 Prozent der Befragten keine Präferenz für einen Impfstoff. Könnte man ein Vaczin wählen, würden sich 33 Prozent für Biontech/Pfizer entscheiden, sechs Prozent für Moderna und zwei Prozent für Astrazeneca. Eine Verschiebung der Zweitimpfung, um zunächst mehr Menschen zu versorgen, lehnen dabei 51 Prozent ab.

Bürger haben in der Corona-Krise Vertrauen in die Politik

Und wie groß ist das Vertrauen der Bürger in die Informationen der Regierung über Corona? Am höchsten ist es in Dänemark und den Niederlanden mit mehr als 80 Prozent, Deutschland liegt mit 77 Prozent aber nur knapp dahinter. Dieser Wert sei im Laufe der Pandemie nahezu unverändert geblieben, berichten die Forscher.

Interessant ist ein weiteres Ergebnis, weil es der gefühlten Lage vieler Leser widerspricht: So wird vermehrt kritisiert, dass sich immer mehr Menschen nicht an die Corona-Vorgaben halten. Die Studie zeigt dagegen, dass wieder mehr Leute die Regeln befolgen. So sind in Deutschland seit November die Werte für Abstandhalten von 46 auf 57 Prozent gestiegen. Und statt damals 66 Prozent gaben bei der jüngsten Befragung 73 Prozent an, dass sie Umarmungen, Küsse und Händeschütteln zur Begrüßung bewusst vermeiden.