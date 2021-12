Ein Sturmtief zieht über Schleswig-Holstein: Besonders an den Küsten und auf den Inseln wird es ungemütlich. Erste Fähren stellen den Betrieb ein, der Weihnachtsmarkt in Kiel schließt früher, die Einsatzkräfte sind in Alarmbereitschaft. Ein aktueller Überblick über die Lage.