Kiel

Es ist der erste ausgewachsene Herbststurm über Schleswig-Holstein und Hamburg im Jahr 2021: Durch Tief „Ignatz“ müssen die Menschen in Norddeutschland mit schweren Sturmböen rechnen. An der Nordseeküste sind vereinzelt orkanartige Böen nicht ausgeschlossen. Im Binnenland erreichten die Böen immer noch Windstärke 9 bis 10, also 75 bis 90 km/h. An der Elbe ist eine Sturmflut möglich.

Auch kurzlebige Tornados seien laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nicht völlig auszuschließen. Dazu gibt es immer wieder kräftige Schauer und stellenweise Gewitter. Die Temperaturen erreichen etwa 12 Grad im Norden und 15 Grad in Lauenburg.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In einigen Teilen Schleswig-Holsteins hat „Ignatz“ bereits Spuren hinterlassen. Straßen waren überflutet, Bäume entwurzelt. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden, erwähnen aber der Fairnesshalber, dass wir nur dann den Artikel aktualisieren, wenn etwas passiert.

Liveblog: Sturmtief „Ignatz“ in Schleswig-Holstein

.

+++ Wetterlage in Schleswig-Holstein +++

Der erste richtige Herbststurm des Jahres soll am Donnerstag Schleswig-Holstein durchrütteln.



Für die schleswig-holsteinische Nordseeküste rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit vereinzelten orkanartigen Böen. Im Binnenland kann der Sturm mit Windstärke 9 bis 10 blasen, also 75 bis 90 km/h. Für einen Streifen entlang des Nord-Ostsee-Kanals prophezeit der DWD Schauer und Gewitter mit kräftigen Regenfällen. Auch kurzlebige Tornados seien laut DWD nicht völlig auszuschließen.

Eine aktuelle Unwetterwarnung finden Sie im folgenden Artikel:

+++ Klausdorf: Windhose sorgt für "Schneise der Verwüstung +++

Gegen 7.30 Uhr zog nach Angaben des Ortswehrführers Kai Lässig eine kleine Windhose durch Klausdorf. Die Feuerwehr ist seitdem mit einem Großaufgebot an Kräften im Einsatz. Es gibt abgedeckte Dächer, umgestürzte Bäume, zerstörte Wintergärten. "Die Windhose hat eine Schneise der Verwüstung entlang der Kingenbergstraße und Dorfstraße hinterlassen", so Lässig. Nun werden die Einsatzstellen in Klausdorf nach und nach abgearbeitet.

+++ Bahnverkehr auf der Strecke Hamburg, Kiel, Flensburg: Baum stürzt auf Oberleitung +++

Ein auf eine Oberleitung gestürzter Baum hat am Donnerstagmorgen für Beeinträchtigungen im Zugverkehr zwischen Hamburg und Kiel sowie Flensburg gesorgt. Die Meldung sei gegen 7.30 Uhr eingegangen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Die Oberleitung auf der Strecke zwischen Neumünster und Rendsburg musste repariert werden. Es kam zu Verspätungen.



+++ Neumünster: "Ignatz" entwurzelt Bäume +++

+++ Kiel: Feuerwehr nach Starkregen gefordert +++

In Kiel sind nach einem Starkregen am Morgen einige Straßen überschwemmt, zudem sind Bäume umgeknickt. Ein Überblick über die Sturmschäden.

+++ Das sagt der Meteorologe +++





+++ Warnung des Wetterdienstes +++



Tickaroo Live Blog Software

In der Nacht zum Freitag werde sich die Wetterlage beruhigen, doch tagsüber könne es erneut schwere Sturmböen geben. Erst am Sonnabend flaue der Sturm ab und die Sonne könne hervorkommen. „Das Wochenende dürfte entschädigen für das, was uns am Donnerstag und Freitag ins Haus steht“, sagte Schmidt.