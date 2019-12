Wilfried sorgt für Sturmschäden in SH

Kiel

Es ist ungemütlich in Schleswig-Holstein: An der Nordsee- und Ostseeküste rechnet der Deutsche Wetterdienst bis zum späten Sonntagnachmittag und -abend mit Böen über 100 Kilometern pro Stunde. Die Messstation am Kieler Leuchtturm meldete bereits eine Orkanböe von 119, das Flottenkommando in Glücksburg bis 108 Kilometer pro Stunde.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ( BSH) weist im Zusammenhang mit dem Sturmtief Wilfried auf die Gefahr einer möglichen Sturmflut an der Nordseeküste hin: Am Nachmittag und Abend könne das Hochwasser bis zu anderthalb Meter höher als das mittlere Hochwasser werden.

Umgestürzte Bäume in Kiel durch Sturmtief Wilfried

Der Feuerwehr Kiel hat das Sturmtief Wilfried bereits viel Arbeit beschert. In den Mittagsstunden mussten die Einsatzkräfte innerhalb kurzer Zeit zehn Mal ausrücken. Meist waren Bäume umgestürzt. In einigen Fällen wurden Dachverkleidungen oder Schornsteinteile gesichert.

Es blieb aber überall bei Sachschäden. Neben den drei Wachen der Berufsfeuerwehr Kiel waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Russee und Suchsdorf im Einsatz.

Blick auf die Schifffahrt in Schleswig-Holstein

Auf dem Nord-Ostsee-Kanal bei Kiel waren am Nachmittag alle verfügbaren Schlepper zur Unterstützung der Schifffahrt im Einsatz.

In Kiel rückte zusätzlich auch der Notfallschlepper „Bülk“ an, um beim Einschleusen eines Gastankers zu helfen. Zuvor musste der Schlepper „Stein“ bereits als Eskorte eine britische Frachtfähre nach Brunsbüttel begleiten.

Sturmtief Wilfried: So ist die Lage in Schleswig-Holstein

Auch außerhalb von Kiel entfaltet Sturmtief Wilfried ganze Kraft: In den Kreisen Schleswig-Flensburg und Rendsburg-Eckernförde gab es am Nachmittag an mehreren Stellen Behinderungen durch umgestürzte Bäume.

In Winseldorf ( Kreis Steinburg) entwurzelte der Sturm eine rund 15 Meter hohe Buche. Der Baum begrub beim Umfallen vier Autos unter sich, die auf einem Parkplatz abgestellt waren. Nachdem die Feuerwehr den Baum entfernt hatte, zeigte sich das Ausmaß des Sturms: Drei Fahrzeuge sind ein Totalschaden, ein weiteres Auto wurde nicht so stark beschädigt.

Auch in Flensburg waren Bäume durch den Sturm umgefallen. Die Feuerwehr rückte aus und zerschnitt die Bäume mit Motorsägen.

