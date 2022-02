Die Vorboten des Sturmtiefs „Zeynep“ kamen bereits mit Windstärke 9 daher – in der Nacht soll der Sturm in Schleswig-Holstein noch stärker werden. Extreme Orkanböen werden an der Nordseeküste erwartet. Der Bahnverkehr ist eingestellt. Die Feuerwehren im Land im Dauereinsatz.