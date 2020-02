Sturm über SH: Havarie vor Fehmarn

Kiel

Der erste Einsatz kam für das Havariekommando in Cuxhaven um 8.15 Uhr am Morgen. Nordwestlich von Helgoland treibt seitdem der 159 Meter lange Frachter „ Santorini“ steuerlos in der Nordsee.

Das auf den Barbados registrierte Schiff hat nach Angaben des Havariekommandos sein Ruderblatt im Sturm verloren. Das nicht beladene Frachtschiff bewegt sich etwa 60 Seemeilen westnordwestlich von Helgoland in Richtung der nordfriesischen Inseln.

Schwierige Bedingungen bei Wellenhöhen bis sieben Metern

Der Notschlepper „Nordic“ wurde von seiner Sturmposition zum Havaristen beordert. Er soll eine Notschleppverbindung zur „ Santorini“ herstellen. Zur Unterstützung wurde laut Havariekommando ein deutsches Boardingteam von einem Hubschrauber auf dem Frachter abgesetzt.

Die Wetterbedingungen im Einsatzgebiet erschwerten die Arbeit. Seit 14 Uhr hat die "Nordic" die " Santorini" auf dem Haken und hält sie stabil auf Position.

Parallel hat die Reederei zwei Schlepper bestellt, die den manövrierunfähigen Frachter nach Bremerhaven schleppen sollen. Zusätzlich wurden auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Cuxhaven sowie ein Notarzt und ein Notfallsanitäter zu dem Schiff geflogen.

Nach aktuellen Erkenntnissen des Havariekommandos ist an Bord eines der 23 Besatzungsmitglieder im Sturm verletzt worden.

Frachter "Rix Lagoon" treibt vor Fehmarn

Auf der Ostsee vor Fehmarn treibt seit dem Mittag der Frachter „Rix Lagoon“. Das Schiff wurde im Sturm ebenfalls manövrierunfähig. Aus Kiel ist der Notfallschlepper „Bülk“ auf dem Weg zum Havaristen.

Der Kieler Schlepper soll den Frachter ebenfalls im Sturm auf den Haken nehmen und nach Kiel bringen. Der 100 Meter lange Frachter war zum Unglückszeitpunkt auf dem Weg vom Nord-Ostsee-Kanal nach Kaliningrad. Das Schiff treibt jetzt im Fehmarnbelt in nordwestliche Richtung.

Frachter "Merita" hatte Probleme mit der Ruderanlage

Zusätzlich gab es in der Emsmündung noch einen Notfall. Der Frachter „Merita“ hatte ebenfalls Probleme mit der Ruderanlage und musste im Sturm am Morgen ankern. Gegen Mittag konnte die Besatzung den Schaden am Ruder aber mit Bordmitteln reparieren.