Kiel

Zentimeterdick sind die Eispanzer inzwischen an den Molen der Hafenanlagen an der Kieler und Eckernförder Bucht. Der anhaltende Wind aus östlicher Richtung drückte am Montag das Wasser in die Buchten und Häfen. Die Folge: In Kiel war bereits am Mittag die Kiellinie überschwemmt, und auch am Sartorikai klatschte Wasser auf die Kaikante. Die Brücken der Kiellinie meldeten Land unter, einige fixierte Sportboote gerieten durch die Wucht in Not.

Anzeige

Es soll noch ärger kommen: In der Nacht zu Mittwoch wird nach Einschätzung der Meteorologen zum starken Wind von Osten auch noch Schneefall einsetzen. Diese Wetterlage könnte den ganzen Tag andauern. Laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ist für die gesamte Lübecker und Kieler Bucht auch in der Nacht zu Mittwoch sowie am Mittwoch mit Wasserständen von 80 Zentimetern bis 1,10 Metern über dem mittleren Wasserstand zu rechnen.

Lesen Sie auch: Die aktuelle Wetterlage im Liveblog

„Bis auf einen Fall im Winterlager in Schilksee sind wir bislang ganz glimpflich davongekommen“, so Philipp Mühlenhardt, Geschäftsführer der Sporthafen Kiel GmbH. In den Häfen Stickenhörn und an der Schwentine liegen viele Boote im Wasser, die ihre Besitzer wegen der warmen Winter der jüngsten Jahre im Herbst nicht mehr aus dem Wasser holen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Kiel kamen die Traditionsschiffe noch ohne größere Schäden davon. Bei der Hansekogge löste der Sturm eine Lichterkette, das Traditionsschiff „Stadt Kiel“ bekam einen Eispanzer am Rumpf.

Lesen Sie auch: Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee in Schleswig-Holstein erwartet

Der steigende Wasserstand drückte aber auch auf Seebrücken und Fähranleger. Die Linie F1 der Kieler Fördeschiffe musste bereits am Morgen den Dienst im Norddreieck zwischen Laboe, Friedrichsort und Möltenort einstellen. Die Fähren nach Skandinavien und Litauen fahren bislang noch nach Plan. Die Reederei Scandlines stellte Montagabend den Fährverkehr auf der Route Rostock-Gedser ein.

An der Nordseeküste und auf der Elbe hingegen behinderte Niedrigwasser die Fähren. Die Verbindung Glücksstadt-Wischhafen wurde wegen der Ebbe zeitweise eingestellt. Auch zu den Inseln Amrum und Föhr gab es wegen des fehlenden Wassers einige Probleme.

Den wohl mit Abstand härtesten Job hatten allerdings die vier Männer des „Towing Assistance Teams“, die als Boardingteam seit Sonntag auf dem niederländischen Frachter „Peak Bilbao“ in der Nordsee mit Wind und Wellen kämpfen. Mit einer Ladung Gipsplatten war der 90 Meter lange Frachter am Sonntag vom Nord-Ostsee-Kanal kommend in der Deutschen Bucht mit einem Maschinenschaden liegengeblieben.

Suche nach 24-Jähriger in der Nordsee eingestellt

Der Notschlepper „Nordic“ eilte nun zu dem Havaristen. Ein Hubschrauber der Bundespolizei aus Fuhlendorf bei Bad Bramstedt stieg auf und brachte das Team zu dem verunglückten Schiff. Die Experten konnten am Sonntagabend eine Schleppverbindung zwischen „Peak Bilbao“ und der „Nordic“ herstellen. Am Montagmorgen brach in dem hohen Wellengang die Schlepptrosse. Das Boarding-Team musste wieder ran und eine neue Schleppverbindung in der schweren See herstellen.

In der Nacht zum Dienstag sollte die „Nordic“ mit dem Havaristen einen ruhigeren Platz an der Westseite von Helgoland erreichen und dort die Schlepptrosse an den Schlepper „Bugsier 10“ übergeben, wie das Havariekommando am gestern Abend mitteilte.

Eingestellt wurde jedoch die Suche nach einer 24-jährigen Frau, die am Sonntag bei Arbeiten an Deck des Containerfrachters „Santa Clara“ in der Nordsee über Bord gefallen war. Die Frau konnte nicht mehr gefunden werden.