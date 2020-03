Lübeck

Es wird ungemütlich an den Küsten. Am Sonnatg hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Warnung vom Sturmböen in nahezu ganz Schleswig-Holstein herausgegeben. Es handelt sich um eine Warnung der Stufe zwei von vier („markantes Wetter“).

Die Wetterexperten warnen: „Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18m/s, 35kn, Bft 8) und 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) aus südwestlicher Richtung auf.“

Es könnten zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen: „Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.“

Die Warnung gilt ab 9 Uhr bis 16 Uhr.

Die Warnung (Stufe 2 von 4) gilt in orange gefärbten Regionen. Quelle: dwd

Klicken Sie hier, um die aktuellen Warnungen auf der Seite des DWD zu sehen.

So ist das Wetter aktuell im Norden:

Von RND