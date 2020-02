Auch am Montag fallen Züge in SH aus

Kiel

Orkanböen in Spitzen bis zu 140 km/h: Sturmtief "Sabine" wirbelt den Bahnverkehr deutschlandweit durcheinander. Wegen des Sturmtiefs „Sabine“ wird der Fernverkehr der Deutschen Bahn bis mindestens 10 Uhr am Montagvormittag eingestellt bleiben.

„Erst nach Schadaufnahme im Rahmen von Erkundungsfahrten und erforderlichen Reparaturarbeiten werden ab voraussichtlich 10 Uhr die Strecken für den Fernverkehr sukzessive wieder freigegeben“, schrieb die Deutsche Bahn am Sonntag auf ihrer Webseite.

„Es ist leider schon jetzt absehbar, dass die Störungen am Montag den ganzen Tag über andauern werden.“ Man empfehle den Reisenden, bis Dienstag (11.2.) geplante Fahrten im Fernverkehr auf einen anderen Tag zu verschieben.

Nahverkehr in Schleswig-Holstein : Keine zuverlässige Betriebsaufnahme

Auch im Nahverkehr der Bahn in Schleswig-Holstein ist am Montag mit Behinderungen zu rechnen: "Aufgrund der ständig steigenden Unwetterschäden können wir morgen früh bundesweit im Regional- und Fernverkehr keine zuverlässige Betriebsaufnahme gewährleisten", teilt die Bahn mit.

Lesen Sie auch: Aktuelle Infos zum Sturmtief "Sabine" in Schleswig-Holstein

Auch der „Blaue Autozug Sylt“ wird am Montagmorgen nicht fahren. Die Fahrten um 4.30 Uhr ab Niebüll und um 6.00 Uhr ab Westerland entfallen aus Sicherheitsgründen, wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte. Wann der fahrplanmäßige Betrieb wieder aufgenommen werden kann, werde am Montagmorgen entschieden.

Zugverbindungen in Schleswig-Holstein gestrichen

Schon im Verlauf des Sonntags hatte die Bahn viele Zugverbindungen in Schleswig-Holstein gestrichen. So waren die Küstenregionen und stark sturmgefährdete Regionen ab Mittag nicht mehr mit Fernverkehrszügen zu erreichen. Neben dem Fernverkehr wurde auch der DB-Regionalverkehr in den Küstenregionen eingeschränkt, wodurch es zu Ausfällen kam. Auch der Metronom stellte am Abend den Zugverkehr komplett ein. Ein Überblick:

RB 73 ( Eckernförde - Kiel): Die Züge der Linie RB 73 fielen aus. Reisende wurden gebeten, die RE 72 zu nutzen. Zusatzhalte in Kiel-Hassee und Kronshagen wurden eingerichtet. Die Reisezeit verlängerte sich dadurch um ca. 20 Minuten.

Die Züge der Linie RB 73 fielen aus. Reisende wurden gebeten, die RE 72 zu nutzen. Zusatzhalte in Kiel-Hassee und wurden eingerichtet. Die Reisezeit verlängerte sich dadurch um ca. 20 Minuten. RB 75 ( Rendsburg - Kiel): Die Züge der Linie RB 75 entfielen. Alternative: RE 74 mit allen Unterwegshalten zwischen Kiel und Rendsburg .

Die Züge der Linie RB 75 entfielen. Alternative: RE 74 mit allen Unterwegshalten zwischen Kiel und . RE 83/84 (Kiel - Lübeck ): Betrieb vollständig eingestellt. Möglicher Ersatzverkehr ist in Klärung.

Betrieb vollständig eingestellt. Möglicher Ersatzverkehr ist in Klärung. RE 7 (Kiel - Hamburg ): Die Züge der Linie RE 7 entfielen zwischen Kiel Hbf – Hamburg Hbf. Reisende sollten die Linie RE 70 mit Zusatzhalt in Flintbek und Einfeld nutzen.

Die Züge der Linie RE 7 entfielen zwischen Kiel Hbf – Hbf. Reisende sollten die Linie RE 70 mit Zusatzhalt in und Einfeld nutzen. RE 7 ( Flensburg - Hamburg ): Die Strecke ist zwischen Rendsburg und Neumünster gesperrt. Züge der RE 7 wenden vorzeitig in Rendsburg und Neumünster . Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Die Strecke ist zwischen und gesperrt. Züge der RE 7 wenden vorzeitig in und . Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. RE 6 ( Husum - Westerland ( Sylt )) : Streckensperrung zwischen Niebüll und Bredstedt . Auf der gesamten Linie kam es zu Verspätungen und Zugausfällen .

: zwischen und . Auf der gesamten Linie kam es zu Verspätungen und . RB 62 (Heide - Itzehoe ) : Die Züge der Linie RB 62 entfielen. Reisende sollten die Züge der Linie RE 6 nutzen, diese hielten zusätzlich in Meldorf , St. Michaelisdonn , Burg und Wilster . Bitte beachten Sie, dass sich die Reise um mindestens 30 Minuten verlängert.

: Die Züge der Linie RB 62 entfielen. Reisende sollten die Züge der Linie RE 6 nutzen, diese hielten zusätzlich in , , Burg und . Bitte beachten Sie, dass sich die Reise um mindestens 30 Minuten verlängert. RE 74 (Kiel - Husum ): Die Streckensperrung zwischen Jübek und Husum wurde aufgehoben. Es kam am Abend aber noch zu Verspätungen und Teilausfällen.

So war die Lage am Hauptbahnhof Kiel

Am Kieler Hauptbahnhof waren am Nachmittag nur noch wenige Reisende unterwegs. Auch am Info-Schalter hielt sich der Andrang in Grenzen. „Die meisten haben sich im Internet vorher informiert und entsprechend auf Zugausfälle eingestellt“, berichtete eine Bahn-Mitarbeiterin auf Nachfrage von KN-online.

In sozialen Netzwerken habe die Meldung für Verunsicherung gesorgt, dass ab zwölf Uhr mittags vom Kieler Hauptbahnhof aus gar nicht mehr gehe, was aber laut Bahn-Mitarbeiterin „überhaupt nicht stimmte“. Korrekt sei dagegen: Ab 13 Uhr habe die Bahn eine Art Notfahrplan aufgestellt. Dabei seien zumindest Verbindungen Richtung Hamburg und Rendsburg je einmal die Stunde möglich gewesen. Ab 16 Uhr habe die Strecke Richtung Lübeck aufgrund des Sturmes nicht mehr bedient werden können. Als Ersatz habe die Bahn für Reisende Richtung Lübeck ab 16.15 Uhr Taxigutscheine ausgegeben.

Lesen Sie auch:

Schulfrei in Schleswig-Holstein durch Sturm "Sabine"? So äußert sich das Bildungsministerium

Findet das Derby Holstein Kiel gegen St. Pauli statt?

Weitere aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie hier.