Kiel/Hamburg

Das seit Tagen angekündigte Sturmtief „Sabine“ nähert sich Schleswig-Holstein - und das Land wappnet sich für die kommenden Stunden gegen Gefahren. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab für große Teile Deutschlands die zweithöchste Unwetterwarnstufe heraus.

Züge fallen aus, Flüge gestrichen

Wegen des aufziehenden Orkans strichen Flughäfen wie Frankfurt/Main, München, Köln/ Bonn, Hannover und Bremen Dutzende Starts und Landungen. Das hat auch Auswirkungen auf den Flughafen Hamburg. Hier fallen zahlreiche Inlandsverbindungen aus.

Die Deutsche Bahn kündigte am Sonntagvormittag den Ausfall zahlreicher Zugverbindungen im Nah- und Fernverkehr in Schleswig-Holstein an. Etliche Fährverbindungen zu den Nordseeinseln wurden eingestellt.

Lesen Sie auch: Aktuelle Infos zum Sturmtief "Sabine" in Schleswig-Holstein

Höhepunkt wird in der Nacht zu Montag erreicht

Erste Ausläufer von „Sabine“ waren Sonntagmittag an der deutschen Nordsee zu spüren. Im Laufe des Tages breitet sich der Sturm dann wohl mit einzelnen Orkanböen auf den gesamten Norden und die Mitte des Landes aus. Dort werde der Höhepunkt in der Nacht zum Montag erreicht, im Süden am frühen Montagmorgen.

Zur Galerie Hier sehen Sie Bilder von Sturmtief "Sabine" in Schleswig-Holstein.

Begleitet werden soll der befürchtete Orkan vielerorts von heftigen Schauern und Gewittern. In der Nacht werden Windgeschwindigkeiten von rund 120 Kilometern pro Stunde erwartet. „Sabine“ ist laut DWD ein Winterorkan, wie er etwa alle zwei Jahre vorkommt. So stark wie „Kyrill“ (2007) oder „Lothar“ (1999) werde „Sabine“ aber nicht.

Von KN-online/dpa