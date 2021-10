Kiel

Es wird wieder ungemütlich in Schleswig-Holstein und Hamburg: Für Donnerstag (21.10.) und Freitag (22.10.) hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Warnung vor Sturmböen in mehreren Teilen Norddeutschlands herausgegeben. Betroffen sind mehrere Kreise und die Stadt Kiel.

Die Sturmwarnung gilt vorerst am Freitag von 10 bis 18 Uhr. Es handelt sich um eine Warnung der Stufe 2 von 4 vor starken Sturmböen und „markantem Wetter“.

Die DWD-Experten sagen: „Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.“ Es sei der erste ausgewachsene Herbststurm des Jahres in Deutschland, sagte die Meteorologin Julia Schmidt.

Die Experten von Wetter.com sehen noch eine weitere Gefahr bei dem Herbststurm: „Das Gefährliche daran ist, dass die Bäume aktuell noch viel Laub haben und dadurch anfälliger für Windbruch sind und leicht umstürzen können, was wiederum zu Problemen im Straßenverkehr führen kann“, sagt Meteorologe Georg Haas.

Am Donnerstag ist in Schleswig-Holstein mit Wind, Regen und Gewitter zu rechnen

Am Donnerstag bleibt es in Schleswig-Holstein und Hamburg ungemütlich mit schauerartigem Regen, Gewittern und starkem Wind. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 12 Grad im Norden und 15 Grad in Lauenburg.

An der Nordseeküste können schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 75 km/h (21m/s, 41kn, Bft 9) und 90 km/h (25m/s, 48kn, Bft 10) auftreten. Im Rest von Schleswig-Holstein kommt es zu Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15m/s, 30kn, Bft 7) und 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) aus westlicher Richtung. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 85 km/h (24m/s, 47kn, Bft 9) gerechnet werden.

Hier gilt die Warnung:

So ist das Wetter aktuell in SH:

Wie entsteht ein Orkan?

Orkane können im Herbst und Winter über dem Nordatlantik entstehen und mit dem Westwind in Richtung Europa ziehen. Wegen des noch warmen Wassers im Atlantischen Ozean steht der polaren Kaltluft nur wenig weiter südlich milde Meeresluft entgegen. Durch den Temperaturgegensatz entstehen in der oberen Atmosphäre extrem starke Winde, die die Entstehung von Orkanen begünstigen. Von einem Orkan sprechen die Meteorologen immer dann, wenn der Wind mindestens zehn Minuten lang mit einer Geschwindigkeit von 118 Kilometern pro Stunde oder mehr weht.

Wie werden Windstärken berechnet?

Windgeschwindigkeiten werden mit der Beaufort-Skala gemessen. Sie wurde von dem englischen Admiral Francis Beaufort (1774—1857) entwickelt. Die Skala reicht vom leisen Luftzug der Stärke 1 bis zum Sturm der Stärke 9 mit 88 Kilometern pro Stunde, bei dem erste Dachziegel herabfallen. Ein schwerer Sturm (10) mit bis zu 102 Kilometern in der Stunde kann dicke Äste abbrechen. Der orkanartige Sturm (11) reicht bei bis zu 117 Kilometern, um ganze Bäume zu entwurzeln. Bei stärkerem Wind (12) ist ein Orkan erreicht, der schwere Verwüstungen anrichten kann. An Küsten wirbelt er große Wassermassen auf, die in Brechern einen Druck von mehreren Tonnen pro Quadratmeter verursachen können.

Was ist eine Sturmflut?

Der starke Wind drückt die Wassermassen vor sich her und verstärkt die Kraft der Gezeiten. An der Nordsee spricht man von einer Sturmflut bei 1,50 bis 2,50 Meter über dem Mittleren Hochwasser (Ostseeküste: 1,00 bis 1,25). Der mittlere Hochwasserstand liegt etwa zwei Meter über dem Wert Normal Null, der vom mittleren Wasserstand der Nordsee abgeleitet ist. Eine schwere Sturmflut verursacht an der Nordseeküste Wasserstände von 2,50 bis 3,50 Meter über mittlerem Hochwasser — die nordfriesischen Halligen melden dann „Land unter“. Bei einer sehr schweren Sturmflut werden mehr als 3,50 Meter erreicht. An der Ostsee gelten 1,25 bis 1,50 Meter als mittlere, bis zu 2,00 Meter als schwere und Stände darüber hinaus als sehr schwere Sturmflut.

