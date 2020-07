Büsum

Am Montagabend gegen 20 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass am Hauptstrand in Büsum, Höhe Leuchtturm, einige Kleidungsstücke lägen. Diese lägen dort bereits seit 2,5 Stunden und der Anrufer mache sich Sorgen, dass die Besitzer möglicherweise nicht aus dem Watt zurückgefunden haben.

Die Polizeibeamten fanden vor Ort zwei paar Schuhe, zwei Badematten und einen Rucksack, die offensichtlich zu zwei jüngeren Frauen gehören müssten.

Anzeige

Seenotkreuzer und Hubschrauber mit Wärmebildkameras im Einsatz

Unter Führung der zuständigen Wasserschutzpolizei Husum wurde nun eine großangelegte Suchaktion gestartet. Auf dem Wasser wurde durch einen Seenotrettungskreuzer und ein Wasserschutzboot sowie durch zwei Fischerboote gesucht.

Weitere KN+ Artikel

An Land waren Polizeibeamte der Polizei Büsum sowie die Feuerwehr Büsum im Einsatz. Zudem wurden zwei Hubschrauber mit Wärmebildkameras eingesetzt, wie die Polizei mitteilte.

Suche um Mitternacht abgebrochen

Gegen 24 Uhr wurde die Suche ergebnislos abgebrochen. Am Dienstagmorgen wurden wieder Boote für eine Suche auf See eingesetzt.

„Die gefundenen Sachen wurden zur Polizeistation Büsum gebracht – in der Hoffnung, dass die beiden Frauen diese vielleicht nur vergessen haben und abholen“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Wer Hinweise zu den vermissten Frauen geben kann, melde sich bitte bei der Wasserschutzpolizei in Husum unter 04841-830660.

Von RND/kha