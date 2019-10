Sind die vermisste Mutter und das Kind auf der Flucht?

Heide

Die 19-jährige Tochter der Frau hatte am Sonntagabend Alarm geschlagen, berichtet Stefan Hinrichs, Sprecher der Kripo in Heide. Die Mutter hatte sich mit der Tochter am Elbdeich bei Brunsbüttel verabredet. Doch als die Tochter dort ankam, war die Mutter nicht zu sehen.

Stattdessen fand die 19-Jährige das geparkte Auto und entdeckte an einer Buhne Kleidungsstücke und Schuhe von der Mutter und dem Achtjährigen – und Fußspuren, die ins Watt führten. Die alarmierte Polizei organisierte sofort eine großangelegte Suchaktion.

Zuerst sprach vieles für einen Suizid

„Vieles deutete zunächst auf einen erweiterten Suizid, also dass die Mutter mit ihrem Sohn ins Watt gegangen ist“, sagte Hinrichs. Die Tochter hatte von psychischer Labilität der Mutter berichtet.

Auch eine Nachricht der Mutter an die Tochter ließ sich so lesen, dass die 41-Jährige mit dem Achtjährigen aus dem Leben scheiden wollte.

Neue Anhaltspunkte für eine Flucht

Inzwischen hätten sich bei den Ermittlungen aber auch Anhaltspunkte ergeben, dass die Frau mit dem Kind mit einer Flucht ihr Umfeld verlassen und möglicherweise woanders ein neues Leben anfangen wollte, erklärte der Polizeisprecher: Diese Variante halten wir für ebenso wahrscheinlich wie einen erweiterten Suizid.“

Die Frau habe sich bereits vor längerer Zeit von ihrem Ehemann getrennt und sei offenbar weiterhin sehr unzufrieden mit der Lebenssituation gewesen. „Vor allem wegen dieser Unzufriedenheit schließen wir nicht aus, dass sich die Frau ihrem Umfeld entziehen wollte.“

Bargeld für einen Neuanfang?

Außerdem habe sie davon gesprochen, sich beruflich neu orientieren zu wollen. Auch eine größere Summe an Bargeld könne ein Hinweis sein, dass die Frau einen Neuanfang geplant hat und sich dabei durch einen vorgetäuschten Suizid Nachforschungen ersparen wollte. Das seien bisher aber nur Hypothesen.

Zur Galerie Hier sehen Sie Bilder von den Vermissten, die die Polizei veröffentlicht hat.

Deshalb setzt die Polizei jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wenn sie sich und das Kind tatsächlich mit einer inszenierten Selbsttötung dem Umfeld entziehen wollte, dann muss sie danach gesehen worden sein“, hofft Hinrichs und gibt folgende Beschreibung von der Frau: Die 41-Jährige ist mit 1,60 Meter relativ klein, schlank und trägt die braunen Haare schulterlang. „Sie ist aktuell vermutlich mit einer schwarzen Hose und einem rosafarbenen Oberteil bekleidet.“

Es gibt erste Hinweise auf den Verbleib der Vermissten

Erste Hinweise sind bereits bei der Kripo eingegangen. „Das Problem ist, dass nun jeder in einer braunhaarigen Frau, die mit einem Jungen unterwegs ist, die Vermisste zu erkennen glaubt. Es kostet Zeit und Personal, solche Hinweise zu prüfen.“

Dennoch habe man sich dafür entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen – auch, um die Ungewissheit für die 19-jährige Tochter zu beenden. Sie hatte noch am Deich in Brunsbüttel einen Zusammenbruch erlitten. Die Suchaktion in und an der Elbe ist inzwischen eingestellt worden.

Wer die Frau und den Jungen gesehen hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Heide unter der Telefonnummer 0481-940 zu wenden.

