Aufklärung vor den Gefahren von Alkohol: Am Sonnabend startet die bundesweite Aktionswoche Alkohol. Auch in Schleswig-Holstein informieren Fachleute und Freiwillige aus der Suchthilfe und Suchtprävention mit vielfältigen und kreativen Veranstaltungen über die Risiken des Alkoholkonsums. In Kiel gibt es zu diesem Anlass eine besondere Wanderausstellung: Unter dem Titel „Schlucken und Schweigen“ zeigen Betroffene mit beeindruckenden Fotocollagen und Texten, wie hart der Weg aus der Sucht ist. Die Ausstellung wird am 15. Mai um 11 Uhr mit einem Themengottesdienst in der Thomaskirchengemeinde in Kiel-Mettenhof eröffnet und läuft bis zum 22. Mai.