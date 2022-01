Rickling

Cannabis legalisieren oder nicht? Dazu hat der Psychotherapeut Dr. Jean Hermanns eine klare Meinung. „Ich halte das für ein falsches Signal. Damit entsteht der Eindruck, dass die Droge nicht so schlimm sein kann, wenn der Staat sie schon erlaubt“, sagt der Leiter der Abteilung Suchtpsychiatrie am Psychiatrischen Krankenhaus Rickling. Dieser Eindruck täusche aber. „Unbestritten ist, dass Cannabis zu den abhängig machenden Substanzen gehört. Auch ist zu befürchten, dass eine Freigabe die Zahl der durch Cannabis-Konsum verursachten seelischen Störungen erhöht.“

701 Cannabis-Abhängige wurden 2021 in Rickling behandelt

Jean Hermanns muss es wissen. In seiner Abteilung der Fachklinik es Landesvereins für Innere Mission Schleswig-Holstein inmitten der Gemeinde Rickling südöstlich von Neumünster werden jährlich Hunderte Patienten behandelt, die von Cannabis abhängig sind. 2021 waren es 701. Es gibt sogar eine Warteliste.

„Unser Alleinstellungsmerkmal in Schleswig-Holstein ist, dass wir nicht nur die Entgiftung vornehmen, sondern auch die seelischen Folgen der Abhängigkeit behandeln“, sagt der 62-Jährige, der die Abteilung Anfang der 90er Jahre aufgebaut hat. „Oft beginnen Jugendliche schon mit elf bis 13 Jahren zu kiffen und werden dann schnell abhängig“, so Hermanns. Dieser frühe Konsum sei ein großes Problem. „Cannabis hemmt den Ausstoß von Botenstoffen im Gehirn. Dauerhaft führt das zu einer Verminderung der Hirnaktivität.“

Cannabis: Entgiftung dauert mindestens 28 Tage Rund zehn Prozent der drei bis vier Millionen Cannabis-Konsumenten in Deutschland haben Jean Hermanns zufolge Sucht- oder seelische Probleme. Wer in Rickling behandelt wird, bleibt meistens vier bis sechs Wochen. Die stationäre Entzugsbehandlung, für die rund 103 Betten zur Verfügung stehen, dauere minimal 28 Tage. „Wir haben häufig Rückfällige da“, sagt er. Nach der körperlichen Entgiftung werde entschieden, ob die seelischen Störungen ambulant oder stationär weiterbehandelt werden. Bei Depressionen zum Beispiel dauere es noch einmal mindestens drei Monate länger.

Bei Jugendlichen komme es dadurch zu Schäden. „Man sagt, Alkohol zerstört Persönlichkeiten. Cannabis hingegen behindert schon die Entwicklung von Persönlichkeiten.“ Das männliche Gehirn bilde sich erst mit 21 Jahren voll aus, bei Frauen mit 18. Früher zu kiffen, sei allein deshalb fatal.

Psychotherapeut: „Erstkonsum von Cannabis nicht gefahrlos möglich“

Damit sei das Suchtpotenzial noch gar nicht berührt. Das bestehe unabhängig vom Alter. Bereits beim Einstieg könnten die halluzinogenen Wirkstoffe plötzlich und unvermittelt Psychosen auslösen. „Niemand weiß vorher, ob jemand dafür anfällig ist, das ist bei jedem unterschiedlich genetisch veranlagt.“ Insofern gebe es einen Unterschied zum Alkohol.

Dr. Jean Hermanns ist Leiter der Abteilung Suchtpsychiatrie am Psychiatrischen Krankenhaus Rickling. Quelle: Wieschowski/Landesverein

„Aus psychotherapeutischer Sicht ist der Erstkonsum von Cannabis nicht gefahrlos möglich“, warnt Hermanns. Darüber hinaus könne es unabhängig von der Dosis zu Angststörungen mit wiederkehrenden Panikattacken kommen. „Die Patienten erleben alltägliche Sorgen viel intensiver und werden von ihnen erdrückt.“ Allein deshalb wende er sich gegen eine Freigabe.

Die Droge wirke üblicherweise zunächst für etwa eine halbe Stunde euphorisierend, danach trete eine tief entspannende Phase ein. Viele Menschen empfänden das als angenehm und bildeten so ein Suchtgedächtnis aus, das wieder nach diesem Zustand verlange.

Das setze sich im schlimmsten Fall fort, sodass das Gefühl nur erträglich sei, wenn ständig eine bestimmte Konzentration im Körper vorhanden sei. Dafür müssten Betroffene zum Teil 30-mal täglich zum Stoff greifen, was den Boden für eine Kifferparanoia bereite. „Das sind oft wahnhafte Ideen, zum Beispiel verfolgt zu werden.“,

Kiffer können sich häufig nicht mehr gegen ihre schlechte Stimmung wehren

„Cannabis nimmt Einfluss auf den wichtigen körpereigenen Selbstberuhigungsmechanismus, sodass die Antriebs- und Erregungsregulierung nicht mehr funktioniert“, so Hermanns. Kiffer könnten sich häufig nicht mehr gegen ihre schlechte Stimmung wehren und fielen in eine Depression. „Wir haben Patienten teils über Monate in Behandlung, die nicht mehr aus ihrem Tief herausfinden.“

Konsumenten seien oft der Meinung, die Droge im Griff zu haben. Sobald sie jedoch eine persönliche Krise erlebten, ufere es aus. Etwa bei Jobverlust, Todesfällen oder Trennungen. Dann müssten sie immer mehr zu sich nehmen, um den gewünschten Effekt zu erzielen. „Deshalb unbedingt Finger weg, wenn es einem schlecht geht.“