Die Bundesregierung treibt ihre Pläne voran, Cannabis künftig kontrolliert an Volljährige abzugeben. Sie verspricht sich davon mehr Gesundheitsschutz. Das Problem: Der Konsum fängt häufig schon unter Jugendlichen an, wie vier Betroffene berichten, die ihren Entzug im Psychiatrischen Krankenhaus Rickling gerade hinter sich haben.

„Noch in dieser Wahlperiode soll es ein Gesetz geben, mit dem Cannabis für Erwachsene legal, aber kontrolliert und sicher in Deutschland zu kaufen sein wird“, sagte zuletzt der SPD-Politiker Burkhard Blienert. Er war vor zwei Wochen zum Drogenbeauftragten ernannt worden und hatte sich bereits seit Jahren für die Legalisierung der Droge eingesetzt.

Cannabiskonsument: „Ich habe alles andere immer wieder verschoben“

Wohin jahrelanger Cannabis-Konsum führen kann, weiß der 21-jährige Lorenzo. Er und drei weitere Patienten der Ricklinger Suchtabteilung standen kurz vor dem Ende ihrer Entgiftungstherapie, als sie sich bereiterklärten, über ihre Abhängigkeit zu sprechen. Alle kommen aus Schleswig-Holstein und haben als Jugendliche mit dem Kiffen begonnen. Bei ihnen spielen zum Teil auch Alkohol und andere Drogen sowie psychische Störungen eine Rolle.

„Bei mir ging das im Freundeskreis mit 14 oder 15 Jahren los, wir haben anfangs zwei- bis dreimal im Monat gekifft“, erzählt Lorenzo. „Als ich 17 war, wurde es aber mehr und artete immer stärker aus.“ Statt sich um seinen Schulabschluss, die Lehre und seine Wohnung zu kümmern, rauchte er lieber Joints oder Bong, eine spezielle Wasserpfeife. „Der Drang danach war schon nach dem Aufstehen da“, sagt Lorenzo. Seine Ausbildung zum Zerspaner ging den Bach hinunter, nachdem er nicht mehr anders konnte, als vor und direkt nach der Arbeit zu kiffen. „Ich habe alles andere einfach immer wieder verschoben.“

Lorenzo (21) und Melanie (26) sprechen offen über ihre Sucht. Sie haben einen Entzug im Psychiatrischen Krankenhaus Rickling hinter sich. Quelle: Tilmann Post

Doch Cannabis-Konsum muss nicht unbedingt dazu führen, dass der Alltag leidet, bekräftigen zwei Mitpatienten. „Ich hatte sogar mehr Lust zu arbeiten“, sagt Melanie (26). Lars stimmt zu. „Meine Arbeit und mein Bachelor-Studium der Agrarwissenschaften hatte ich im Griff“, so der 39-Jährige, der nach eigenen Angaben seit mehr als 20 Jahren intensiv gekifft und auch gedealt hat, bis er mit seiner Plantage aufgeflogen ist.

„Man versackt in sich, wenn man alleine kifft“

„Ich bin mit der Zeit kontaktscheu geworden und wurde damit immer unglücklicher“, berichtet Lars. Selbst einen Auslandsurlaub ohne Stoff konnte er nicht genießen, er spürte, dass ihm etwas fehlte. „Man versackt in sich, wenn man alleine vor sich hin kifft. Das ist ein schleichender Prozess, weil man mit niemandem darüber reden kann.“

Auch Melanie stieg früh ein und machte es Vater und Schwester nach. „Deshalb war Cannabis bei uns immer verfügbar. Am Anfang konnte ich es auch schon einmal einen Monat lang ohne zu kiffen aushalten“, berichtet sie. Doch dann kam es zur persönlichen Krise. Welche, verrät die 26-Jährige nicht. Sie begann, auch alleine zu kiffen, nicht mehr in Gesellschaft, und konnte bald nicht mehr ohne.

„Es besteht immer das Risiko, dass das Verlangen plötzlich nicht mehr kontrollierbar ist“, sagt Ulrike Vollert, Suchttherapeutin der Ricklinger Klinik. Häufig beginne der Konsum aus Neugierde und werde zum Problem, wenn er bei der Bewältigung von Schwierigkeiten helfen soll. „Dann sprechen wir von einer Konsumstörung. Wer Cannabis nicht zur Verdrängung einsetzt, kann den Genuss fortsetzen.“

„Es besteht immer das Risiko, dass das Verlangen plötzlich nicht mehr kontrollierbar ist“, sagt Ulrike Vollert, Suchttherapeutin am Psychiatrischen Krankenhaus Rickling Quelle: Tilmann Post

Obwohl er erst 23 Jahre alt ist, hat Johannes bereits fast zehn Jahre Erfahrung mit dem Konsum von Cannabis. Daher weiß er: „Als Jugendlicher kommt man leicht an das Zeug – und auf dem illegalen Markt damit schnell auch mit härteren Drogen in Kontakt.“ Bei ihm habe das dazu geführt, dass er Amphetamine eingenommen habe und auch an Kokain gelangt sei.

Marihuana-Blüten mit synthetischen Cannabinoiden versetzt

Seine Schlussfolgerung daraus ist, dass dieses Problem durch eine Legalisierung und den Verkauf beispielsweise über Apotheken ausgemerzt werde, weil es dort nur Cannabis geben würde. Auf diese Weise wäre auch eine Qualitätskontrolle der berauschenden Inhaltsstoffe möglich.

In den vergangenen Jahren tauchten etwa immer mehr Marihuana-Blüten auf dem Markt auf, die mit synthetischen Cannabinoiden versetzt worden seien. „Man kauft die Katze im Sack“, sagt Johannes. Ulrike Vollert bestätigt: „Cannabisbezogene Notfälle rühren vor allem dorther. Diese Stoffe sind nicht nachweisbar und verursachen häufig eine Überdosierung.“

Cannabis weiter zu tabuisieren, bringe nichts. Da sind sich die vier Entzugspatienten einig. „Zur Sucht kommt es nur, weil niemandem beigebracht wird, wie ein normaler Konsum aussieht“, sagt Johannes, der wie die anderen noch einen langen Weg der Genesung vor sich hat. Mit Ausnahme von Lorenzo steht für alle eine Langzeittherapie an, um die psychischen Folgen ihrer Sucht in den Griff zu bekommen.