Bundeswehrstandorte in Schleswig-Holstein werden von dem 100-Milliarden-Euro-Programm der Bundesregierung profitieren, so die Ansicht von Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Sie äußerte sich dazu am Sonnabend auf der Landesdelegiertenversammlung des Reservistenverbandes in Itzehoe.