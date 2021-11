Kiel

Heizen auf Kosten der Umwelt? Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) weist darauf hin, dass an der Einsparung von CO2 auch in diesem Bereich kein Weg vorbeiführt. Allerdings warnt sie vor überzogenen Auflagen. Wohnen müsse in Schleswig-Holstein erschwinglich bleiben – auch im Eigenheim.

Frau Ministerin, angenommen, Sie könnten noch einmal ganz von vorne anfangen: Wie würden Sie bauen?

Sabine Sütterlin-Waack: Kleiner. Und viel energetischer. Ich würde versuchen, soweit es geht von fossilen Brennstoffen autark zu werden. Technisch ist das gerade bei Einfamilienhäusern möglich. Ich würde auch viel mehr mit Wasserzisternen arbeiten.

Hätten Sie noch einen Kamin?

Ich glaube ja. Ich finde einen Kamin sehr schön und behaglich.

Wir alle brauchen in den nächsten Jahren vermutlich sehr viel mehr Strom als heute. Bereitet Ihnen das Sorgen?

Das bereitet jedem zumindest ein paar Falten auf der Stirn, weil wir uns überlegen müssen, wo der ganze Strom herkommen soll. Wir wissen, dass Wohnen ungefähr ein Sechstel des CO2-Ausstoßes verursacht. Das müssen wir ändern, dazu sind wir verpflichtet, und dazu brauchen wir regenerative Energien.

Die sich bildende Ampelkoalition in Berlin erwägt in diesem Zusammenhang, Schleswig-Holstein als windreiches Land stärker zu belasten als andere Länder. Die Kritiker sind auf den Barrikaden. Sie auch?

Ich bin der Meinung, dass wir mit unseren zwei Prozent Landesflächen, die wir für Windkraftanlagen ausweisen, gut aufgestellt sind. Andere Bundesländer sind noch längst nicht so weit, einige wollen Windkraft nicht. Aber die sollen erst einmal ihre Hausaufgaben machen.

Kommen wir mit zwei Prozent Landesfläche perspektivisch aus?

Ich kenne keine validen Berechnungen, was man an Energie benötigt, wenn man alles umstellt – Mobilität, Wohnen, Industrie. Ich denke aber, wir müssen uns in alle Bereiche öffnen: in Photovoltaik und natürlich Offshore. Und wir müssen technologieoffen denken und erforschen, was uns noch alles Strom liefern kann. Bei der Elektrolyse, Wasserstoff also, sind wir am Anfang. Alle Fachleute sagen, das ist noch zu teuer. Aber wenn ich mit Menschen spreche, die sich in diesem Bereich stark engagieren, habe ich den Eindruck, dass dort noch viel Potenzial liegt.

Sie warnen davor, bei der CO2-Einsparung den Akzent zu stark auf Gebäudedämmung zu legen. Mal abgesehen davon, dass die norddeutsche Backstein-Architektur zu verschwinden droht: Warum sehen Sie das kritisch?

Ich sehe das kritisch, weil es so ausschließlich gesehen wird. Wir haben bestimmt Gebäude in Schleswig-Holstein, Fachleute sprechen von 30 Prozent, wo eine Dämmung viel bringt. Aber der Weg vom gut zum sehr gut gedämmten Gebäude macht Wohnen unverhältnismäßig viel teurer. Wohnungsunternehmen legen die Mehrkosten auf die Mieter um. Wir wollen aber nicht, dass Wohnen noch teurer wird, wo es nicht unbedingt sein muss.

Wie viel teurer würde es denn werden, wenn man an diesem Kurs festhielte?

Wenn man in Schleswig-Holstein alle Gebäude, auch die schönen aus Backstein, entsprechend sanieren würde, müsste man dafür 200 Milliarden Euro zahlen. Da frage ich: Wie stellt ihr euch das technisch vor, und welche Handwerker sollen das eigentlich umsetzen? Wir bräuchten schon heute mindestens 12 000 Handwerkerinnen und Handwerker zusätzlich in Schleswig-Holstein, wenn wir diese 200 Milliarden Euro investieren würden. Die haben wir aber nicht. Es muss also eine Kombination werden: Die Gebäude, die man noch dämmen kann, müssen natürlich gedämmt werden. Aber bei den anderen müssen wir CO2-freie Energie einspeisen, weil auch ein nicht 100-prozentig energetisch durchsaniertes Haus damit CO2-neutral wird.

Den Anhängern von Fridays for Future dauert das alles viel zu lang. Haben die recht?

Wir haben Fristen, nach denen wir uns richten müssen, eine bis 2030 und eine bis 2045. Wir müssen das alles auch umsetzen und die Bürger mitnehmen. Solche Prozesse sind zäh und schwierig, das sehen wir ja. Für viele ist das ein finanzielles Problem.

Sie sprechen ähnlich wie Olaf Scholz. Er hat sich für diese Legislatur drei Ziele gesetzt: bauen, bauen, bauen. 400 000 neue Wohnungen sollen pro Jahr entstehen, davon 100 000 sozial gefördert. Begrüßen Sie das?

Ja, natürlich. Wenn der Bund genügend Förderung gibt, kommen wir diesem Ziel näher. Aber es gibt gar nicht die Leute, die so viele Häuser bauen können. Wir haben in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr 16 500 Wohnungen fertiggestellt bekommen, so viele wie seit 2000 nicht mehr. Davon waren 9000 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern.

Reicht das?

Wir merken ja, dass das nicht reicht. Aber wir sind auf einem vernünftigen Weg und haben die Förderung für sozialen Wohnungsbau enorm hochgefahren.

Das Eigenheim bleibt der Traum vieler Deutscher. Die Grünen sehen den Flächenverbrauch kritisch. Sie auch?

Wir müssen den Flächenverbrauch kritisch sehen, weil der Boden ein knappes Gut ist und wir ein nationales Flächensparziel haben. Im Rahmen der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie wurde das Ziel festgesetzt, den Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche bis 2030 auf weniger als 30 Hektar pro Tag zu reduzieren. Für Schleswig- Holstein bedeutet das 1,3 Hektar pro Tag – bislang sind wir bei etwa 3,5 Hektar.

Wie soll das gehen?

Wir verfolgen drei Ansätze parallel, weil wir ja auch die wirtschaftliche Entwicklung Schleswig-Holsteins nicht unterbinden wollen: flächensparendes Bauen, Aktivierung von Baulücken im Innenbereich von Gemeinden und verstärktes Recycling brachliegender Flächen statt Neubau auf der grünen Wiese. Zum ersten Ansatz, dem flächensparenden Bauen, gehört es, auch auf dichtere Wohnformen wie Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser zu setzen. Denn auch in Dörfern gibt es Paare, die gerne eine Wohnung hätten – weil sie noch keine Kinder haben oder die Kinder schon ausgezogen sind. Für die wollen wir passende Wohnformen schaffen. Das geht aber nicht von heute auf morgen.

Also keine Einfamilienhäuser mehr?

Sicherlich wird es auch in Zukunft noch Einfamilienhäuser geben. Die meisten verantwortungsbewussten Häuslebauer haben einen schönen Garten. Da kann man sich überlegen, ob man statistisch nicht stärker auf die Versiegelung schaut statt auf die Flächeninanspruchnahme. Das ist etwas, worüber wir auf Bundesebene sprechen wollen.

Interview: Christian Hiersemenzel