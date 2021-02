Super-GAU in polnischem Atomkraftwerk: Wie hart er Schleswig-Holstein treffen würde

Kiel

„Wir brauchen den Atomausstieg nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa“, fordert Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD). Das Land habe in Gesprächen versucht, auf Polen einzuwirken. „Meine Erwartung ist, dass auch die Bundesregierung in dieser Frage klar Position bezieht.“

Auch Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) ist alarmiert. „Es wird Zeit, dass aus dem deutschen Atomausstieg ein europäisches Vorhaben wird.“ Und: „Eine Risiko-Technologie wie die Atomenergie kann nicht die europäische Antwort auf den Energiebedarf der Zukunft sein.“

Anzeige

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Polen plant Kernkraftwerken in der Nähe von Danzig

In Berlin sind die Grünen auf den Barrikaden. Die Bundestagsfraktion hat Schweizer Wissenschaftler prüfen lassen, ob die geplanten AKWs bei Zarnoviec (etwa 70 Kilometer nordwestlich von Danzig und rund 800 Kilometer östlich von Kiel) wie von Polen behauptet kein Risiko für Deutschland bergen.

Das Ergebnis: Die Umwelt- und Nuklearexperten der Universitäten Genf und Luzern, die mehr als 1000 Wetterlagen der vergangenen drei Jahre analysierten, gehen davon aus, dass infolge eines schweren Atomunfalls bis zu 1,8 Millionen Norddeutsche betroffen wären.

Im schlimmsten Fall müssten sie ihre Wohnorte für ein Jahr verlassen. Geht man nicht vom schlimmstmöglichen Verlauf nach einem Super-GAU aus, sondern eher vom Durchschnitt, müssten immerhin noch fast 200.000 Menschen in Deutschland ihre Häuser für mindestens ein Jahr verlassen.

Super-GAU in Atomkraftwerk in Polen: Welche Folgen hätte das für Schleswig-Holstein?

Simulation des schlimmsten Falles: Nach einem GAU im polnischen Zarnowiec-Kopalino (rot) könnte der Wind auch in gefährlichem Maß Strahlung nach Schleswig-Holstein tragen. Das Bundesamt für Strahlenschutz gibt die maximal zulässige Strahlendosis für die Bevölkerung mit einem Millisievert an – pro Jahr.

Für Neubrandenburg, Greifswald und Anklam haben die Forscher Strahlenbelastungen errechnet, die weit über den Werten evakuierter Regionen rund um Fukushima liegen könnten.

„Die radioaktive Wolke aus Polen könnte im schlimmsten Fall auch Schleswig-Holstein und Kiel heftig treffen und zu Evakuierungen führen“, berichtet die Vorsitzende des Bundestags-Umweltausschusses, Sylvia Kotting-Uhl (Grüne). „Allein die tägliche Wetterlage entscheidet, welche Regionen Europas für Jahrzehnte unter der Radioaktivität leiden würden.“

Weitere Erkenntnisse Die Studie enthält eine Reihe weiterer sehr beunruhigender Zahlen. So ist in einer Modellvariante die Rede von bis zu 175.000 möglichen Krebsfällen und knapp 80.000 Toten nur in Deutschland. Und: In drei Viertel der möglichen Wetterbedingungen wären die Nachbarstaaten stärker von radioaktiver Strahlung nach einem GAU betroffen als Polen selbst. Insgesamt wären nach einem Unfall der höchsten Kategorie laut der Studie rund 4,5 Millionen Menschen in ganz Europa erhöhter radioaktiver Strahlung ausgesetzt. Nach Deutschland käme der Fallout in einem Fünftel der Simulationen, also mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent.

Letzte Entscheidung über AKW-Projekt fällt in Polen

Kotting-Uhl kann derweil einen ersten Erfolg vermelden. Nach ihrer Intervention beim Espoo-Büro in Genf, das für die zwischenstaatliche Abstimmung über Umweltauswirkungen in Grenzregionen zuständig ist, schließt nun auch das Bundesumweltministerium nicht aus, dass die in Polen geplanten Meiler im schlimmsten Fall Norddeutschland verstrahlen könnten.

Das Ministerium will über den Espoo-Weg jetzt zumindest Einsicht in alle Details des AKW-Projektes in Polen bekommen, etwa in die geplanten Reaktortypen und Sicherheitsvorkehrungen. Das letzte Wort über die Ostsee-Reaktoren, die in 15 Jahren in Betrieb gehen sollen, fällt aber in Polen. Dessen Parlament hatte die Pläne 2011 fast einstimmig gebilligt, auch weil sich die polnische Energieversorgung bislang auf den Klima-Killer Kohle stützt. Andererseits hatte Polen vor 30 Jahren erste Pläne für AKWs nahe Zarnowiec nach Protesten der Bevölkerung beerdigt.

BUND-Landesdeschäftsführer Ole Eggers hofft denn auch auf einen erneuten Rückzieher Polens. „Der Bund muss über Brüssel auf Polen einwirken und alle politischen und diplomatischen Möglichkeiten nutzen.“ Letztlich komme es darauf an, was der Bund Polen für ein Alternativ-Angebot unterbreite. „Politik heißt immer, einen Deal zu machen.“