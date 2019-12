Nein zu Feuerwerk spaltet das Netz

Kiel

Wie sinnvoll ist ein Verkaufsstopp von Feuerwerksartikeln? Auf Facebook sind sich die KN-online-Leser nicht einig. Viele befürworten die Entscheidung der Supermarkt-Betreiber, aus Klima- und Tierschutzgründen auf den Verkauf der Knaller, Böller und Raketen zu verzichten.

"Sehr vernünftige Entscheidung, die Tiere danken es!", meint Marita Moll. "Super Entscheidung. Völlig sinnfrei diese Knallerei", findet auch Nicole Gleditzsch. Mehrere andere Nutzer sind ähnlicher Meinung. Besonders Hundehalter freuen sich darüber, dass es bei Edeka in Neumünster, Flintbek und Rendsburg vor Silvester 2019 kein Feuerwerk zu kaufen gibt. "Ich kaufe seit 18 Jahren, seit ich Tiere habe, nichts mehr. Stattdessen bekommt meine Fellnase etwas Schönes dafür und ich Spende an eine gemeinnützige Tierorganisation", berichtet Michael Müller auf der KN-Facebookseite.

Andere sind skeptisch, wie Florian von Matterhorn Knuth. "Wenn man das so liest, könnte man glatt glauben, hier hat noch jemand eine Rakete steigen lassen." Auch Drea Volli hält bei der Argumentation der Hundefreunde dagegen: "Jetzt tun alle so, als hätten sie an die Umwelt und Tiere gedacht und nie Böller gekauft. Dabei waren das wahrscheinlich die Schlimmsten. Ja, ich habe als meine Kinder klein waren Böller gekauft und habe auch einen Hund. Bin sogar mein Leben lang mit Hunde aufgewachsen. Und die Hunde sind alle alt geworden. So, jetzt könnt Ihr mich steinigen, aber ich finde das für den einen Tag voll übertrieben", schreibt sie auf Facebook.

Cornelia Schlotfeldt wird drastischer: "Schwachsinn. Dann fahren die Leute eben weiter, um ihr Feuerwerk zu kaufen, statt in den Laden in der Nähe. Soviel zum Thema Umweltschutz. Aber es ist immer wieder erstaunlich, welche Argumente da hervorgeholt werden, um den Leuten das bisschen Spaß zu vermiesen." Weggeworfene Zigarettenkippen seien außerdem ein größeres Problem für die Umwelt, findet Schlotfeldt.

Für Ma Ha reiht sich der Verkaufsstopp im Supermarkt ein in die gesellschaftspolitischen Umweltentscheidungen der vergangenen Jahre. "Es wird mit der Verbotspolitik immer schlimmer. Als würde daran gearbeitet werden, eine Ökodiktatur aufzubauen. Wer sich an Verboten nicht sattsehen kann, der sollte wohl mal überlegen, ob die nordkoreanische Gesellschaftsstaatsform nicht passend wäre", merkt er ironisch an.

Boris Littek wittert einen "sehr klugen PR-Schachzug in der heutigen "klimasensiblen" Zeit". "Die Herren Meyers und Hausschildt sind in erster Linie Geschäftsleute und machen daher was? Richtig, sie arbeiten gewinnmaximierend". Das sei aber "durchaus positiv" gemeint. Denn der Gedanke, kein Feuerwerk zu verkaufen, sei gut, so Littek.

