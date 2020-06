Schleswig-Holstein

Abstand halten ist in Zeiten von Corona wichtig - beim Surfen ist das kein Problem. Alleine mit dem Surfbrett über die Ostsee oder Nordsee zu gleiten und Wellen zu reiten ist gerade im warmen Sommer ein beliebter Freizeitsport.

Im Urlaub in Schleswig-Holstein bietet sich deswegen ein Surfkurs an, den man an den Stränden der Ostseeküste und Nordseeküste machen kann. Dort gibt es viele Surfschulen und Surfcamps, wo Anfänger Surfen lernen können. Doch Surfen ist nicht gleich Surfen.

Kitesurfen in Schleswig-Holstein : Tricks mit Lenkdrachen

Beim Kitesurfen steht man auf einem Kiteboard, welches Ähnlichkeiten mit einem kleinen Surfbrett oder einem Wakeboard aufweist. Ein Lenkdrachen zieht den Kitesurfer über das Wasser. Beim Wellenreiten bei starkem Wind können dabei hohe Geschwindigkeiten erreicht werden. Durch das Zusammenspiel von Wellen und Drachen sind viele Sprünge und Tricks möglich.

Viele Surfschulen in Schleswig-Holstein bieten Kitekurse an - an der Ostseeküste beispielsweise Wassersport Brasilien in der Probstei oder Surfers Paradise auf Fehmarn. Noch verbreiteter als Kitesurfen ist allerdings ein echter Klassiker: das Windsurfen.

Windsurfen in Schleswig-Holstein : Surfbrett mit Segel

Wie der Name schon sagt, ist der Wind beim Windsurfen ganz entscheidend. Das aerodynamische Segel am Surfboard ermöglicht dem Surfer, sich nur mithilfe der Windkraft fortzubewegen. So kann er übers Wasser gleiten und dabei die eine oder andere Welle mitnehmen. Geübte Windsurfer können natürlich auch spektakuläre Tricks wie beispielsweise einen Salto hinlegen.

Kurse für Anfänger dauern in der Regel zwischen zehn und 15 Stunden. Windsurfschulen bieten aber auch Schnupperkurse an, bei denen Einsteiger in zwei bis drei Stunden ausprobieren können, ob Windsurfen das Richtige für sie ist. Ob in Laboe, Stein, am Surendorfer Strand oder in Heidkate: Surfspots gibt es an der Ostsee mehr als genug.

Stand-Up-Paddling in Schleswig-Holstein : Paddeln auf dem Surfbrett

Stand-Up-Paddling, kurz SUP, ist besonders einsteigerfreundlich und auch deswegen im Trend. Ein Brett, ein Paddel und etwas Wasser unterm Kiel: Schon kann es losgehen. Mit einem langen Stechpaddel in der Hand gleitet man auf dem schwimmenden Board übers Wasser. SUP eignet sich besonders an windstillen Tagen: Wenn das Wasser ruhig ist, ist das Paddeln im Wasser am entspanntesten.

Für Ihren Urlaub in Schleswig-Holstein : Karte mit Surfschulen

Egal ob Kitesurfen, Windsurfen oder Stand-Up-Paddling: Wir zeigen Ihnen auf unserer interaktiven Karte, wo Sie die Wassersportarten in Schleswig-Holstein lernen oder Ausrüstung ausleihen können.

