Inseln fordern längeres Betretungsverbot

Die Gemeinde Sylt, Sylt Marketing und Sylter Unternehmer hatten bereits am Montag gemeinsam einen offenen Brief an den Landrat geschrieben. Darin fordern sie die Verlängerung des Betretungsverbots für Tagesgäste auf den Inseln Sylt, Föhr und Amrum bis mindestens zum 1. Juni.

Corona auf Sylt : Angst vor zu vielen Tagestouristen

Zudem verlangen sie ein Beförderungsverbot dieser Tagesgäste in den Zügen von DB Regio. Grund für den Brief sei die Befürchtung, dass die Inseln insbesondere an Himmelfahrt und Pfingsten sehr voll werden und Abstandsregeln gerade an beliebten Stellen kaum einzuhalten seien.

Amt Föhr-Amrum will sich Forderungen anschließen

Das Amt Föhr-Amrum bestätigte auf Anfrage von KN-online, einen ähnlichen Brief an Landrat Lorenzen verschicken zu wollen. "Wir wollen uns den Sylter Forderungen anschließen", sagt Amtsvorsteherin Heidi Braun. Ein Großteil der Bürgermeister auf Föhr und Amrum habe sich dem Aufruf bereits angeschlossen.

"Wir sind mit den aktuellen Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln noch überfordert", sagt Braun. Die Inseln seien einem Ansturm der Tagestouristen unter den aktuellen Bedingungen nicht gewachsen. Auch das Amt Föhr-Amrum fordert deswegen ein Betretungsverbot für Tagestouristen auf den Inseln bis mindestens 1. Juni. Der offene Brief an Landrat Lorenzen soll spätestens Mittwoch veröffentlicht werden.

