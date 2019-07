In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Wohnungseinbrüche und Einbruchsversuche rückläufig: Mit 2.090 Taten ist der Wert der niedrigste in den ersten sechs Monaten eines Jahres seit fünf Jahren. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 waren es noch 2.295 Taten, teilte die Landespolizei mit.