„Ich freue mich, dass die Regierung allen Gästen des Festes dieses Angebot macht“, sagte Verkehrsminister Bernd Buchholz ( FDP). Die kostenlose An- und Abreise mit den Nahverkehrszügen mache den Besuch der Feierlichkeiten noch attraktiver. Wie bereits berichtet, können Besucher in Kiel gratis alle Busse und die meisten Fähren nutzen. Das hatten Land und Stadt vereinbart.

Aktion zur Einheitsfeier in Kiel kostet rund 400.000 Euro

In der nächsten Woche wollen die Bahnunternehmen ihr Angebot vorlegen. Im Landeshaus wird mit Kosten von deutlich mehr als 300.000 Euro gerechnet. Zusammen mit der Bus- und Fährlösung in Kiel dürfte das gesamte Gratis-Paket rund 400000 Euro kosten.

Verkehrsexperten gehen davon aus, dass die DBRegio am Fest-Donnerstag mehr Züge einsetzt als üblich. Vorbild könnte der Sonderfahrplan zur Kieler Woche sein. So oder so schlägt Schleswig-Holstein in der Geschichte der Einheitsfeiern ein neues Kapitel auf. Andere Flächenländer räumten zwar zu den Volksfesten Rabatte ein, boten Bus und Bahn aber nicht gratis an.

