Kiel

Schon lange bevor der Tag der offenen Tür um zehn Uhr startet, bildet sich eine Schlange vor dem Landeshaus. Viele Bürger kommen mit dem Rad oder dem extra eingesetzten Bus-Shuttle. Aber auch Busse aus Hamburg und sogar aus Dänemark halten vor dem Hohen Haus.

Viele Mitarbeiter des Landtages sind an diesem Morgen schon um halb sieben angerückt – letzte Vorarbeiten für die generalstabmäßig geplante Mammut-Veranstaltung. Die alten Hasen unter den Besuchern lassen aber das Landeshaus links liegen und steuern gleich das deutlich kleinere Haus B an.

Das offizielle Gästehaus der Landesregierung öffnet erstmals seine Türen und lockt nicht nur mit der besonders schönen Terrasse, auf der sich schon so mancher politische Gast hat umstimmen lassen. Vor allem zieht die Besucher die Aussicht an, einmal direkt mit dem Ministerpräsidenten Daniel Günther in Kontakt zu kommen.

Treffen mit dem Ministerpräsidenten

Das klappt auch - nicht nur bei Norman Freitag und seinem Sohn Johannes (6). Für den Kieler ist der Tag der Offenen Tür eine gute Möglichkeit, sich zur parlamentarischen Demokratie zu bekennen.

„Sicherheit, Freiheit und Wohlstand, die wir haben – das alles müssen wir pflegen und bewachen, weil es fragil ist“, findet der Vater, „wir nehmen deshalb nicht nur unser Wahlrecht ernst, sondern nehmen auch unsere Kinder immer mit, damit sie von Anfang an demokratische Praxis erleben.“

Wie geht Demokratie?

Auffällig ist der hohe Anteil junger Leute unter den Besuchern. Darunter auch viele Flüchtlinge wie Hamid Hamderd aus Bad Segeberg. „Demokratie ist ganz anders als die Politik in Afghanistan. Ich will wissen, wie das hier geht.“ Deshalb hat er sofort alle Termine abgesagt, als der Flüchtlingspate Herbert Dargel ihn ins Landeshaus eingeladen hat.

„Ich glaube, es geht ein Ruck durch die Republik seit der Europawahl – das Interesse für Politik ist wieder erwacht, das finde ich sehr gut“, erklärt Inge Johanna Schmidt aus Schwentinental und lobt, dass viele aktuelle Themen wie die Verkehrswende im und vor dem Landeshaus thematisiert wurden. „Ich selbst habe schon einen E-Scooter ausprobiert, das ist wirklich eine schicke Art, vorwärts zu kommen.“

Fragen an die Politiker

Drinnen im Plenarsaal geht es derweil ebenfalls um die Umwelt, als die Fraktionsvorsitzenden der Landtagsparteien Fragen der Bürger beantworten. „Was tun Sie für die Umwelt?“, will eine Schülerin wissen und Bert Riecken aus Großbarkau fragt: „Warum bekommt der Fahrradverkehr in und um Kiel nicht viel mehr Raum?“

Auch Beryl und Kai Nielsen aus Kiel sind mit ein paar Anregungen im Gepäck ins Landeshaus gekommen. „In Neubaugebieten sollte man genügend Kita-Plätze und auch Spielplätze miteinplanen. Und wenn unsere Tochter zu Volleyballturnieren im Land unterwegs ist, lernen wir Sporthallen kennen, die wirklich dringend saniert werden müssen.“

Ins Gespräch kommen, voneinander lernen – das klappt auch ganz unkompliziert in den Fraktionen, auf den Fluren, im Konferenzsaal, in der Kantine. Und wer will, kann viel über Landesgeschichte lernen, bei Ausschuss-Sitzungen selbst in die Rolle von Politikern schlüpfen oder – wie Silke Doll aus Bahrenhof bei Bad Segeberg - einmal selbst den Platz des Landtagspräsidenten einnehmen.