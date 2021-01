Revensdorf

Das kleine Auto hat sich im matschigen Boden festgefahren. Enni und Fin zerren daran, bis es auf dem gepflasterten Weg im Garten steht. Der nasskalte Regen, der an diesem Tag in Revensburg im Kreis-Rendsburg-Eckernförde nicht stoppen will, stört die beiden Kinder in ihren Schneeanzügen nicht. „Wir sind, so viel es geht, draußen“, sagt ihre Tagesmutter Andrea Brügmann, die die Szene amüsiert beobachtet. „Wer nur Basteln möchte, ist bei mir an der falschen Adresse“, fügt sie an. „Und richtig auslüften, das ist aktuell besonders wichtig.“

Da ist es wieder. Kurz war das Gespräch auf ein anderes Thema gekommen: hin zum Spielen im Garten, weg von Corona. Doch die Pandemie ist allgegenwärtig – auch in der Kindertagespflege. Manche Tagesmütter und Tagesväter fühlen sich in dieser schweren Zeit vernachlässigt. Eine bundesweite Umfrage der Berufsvereinigung der Kindertagespflegepersonen, deren Ergebnisse kürzlich veröffentlicht wurden, zeigt: 86 Prozent der Kindertagespflegepersonen sehen sich nicht ausreichend vor dem Virus geschützt. 80 Prozent der Befragten fehlt es zudem an Anerkennung durch Politik und Behörden. Wie ist die Situation im Norden?

Tagesmütter haben keinen Anspruch auf Zahlungen

Die Landkreise in Schleswig-Holstein hatten sich vor Inkrafttreten der aktuell geltenden Landesverordnung darauf verständigt, in der Kindertagespflege die Umstellung auf eine Notbetreuung zu erleichtern: In der Regel zahlen die Kreise für Betreuungsplätze auch dann weiter, wenn Kinder im Einvernehmen mit den Eltern vorübergehend von diesen zu Hause betreut werden. Die „ Kulanzregelung“ soll bis zum 14. Februar fortgesetzt werden. Der Landkreistag weist auf Anfrage aber darauf hin, dass es sich um eine freiwillige Leistung der Kreise handelt, auf die kein Rechtsanspruch der Tagespflegepersonen besteht.

„Das Wort ’einvernehmlich’ lässt aber ein Schlupfloch“, sagt Andrea Brügmann. Bestehen Eltern darauf, ihre Kinder zur Tagespflege zu bringen, sitzen die Kindertagespflegepersonen am kürzeren Hebel: Betreuung oder keine Bezahlung. „Mehr als unglücklich“ bezeichnet Dirk Drewinat-Kuntzmann, Vorsitzender des Landesverbands Kindertagespflege, die Formulierung. „Eine Gleichbehandlung mit Kindertagesstätten sieht anders aus.“ Hier würden strenger geregelt welche Kinder einen Anspruch auf Notbetreuung haben.

Auch gilt in der Kindertagespflege: Wer sein Angebot einstellt, wird in der Regel nicht bezahlt. „Dabei gibt es Fälle, bei denen eine Schließung angebracht wäre“, gibt Drewinat-Kuntzmann zu bedenken. „Wenn beispielsweise eine Tagespflegeperson bereits vier eigene Kinder zu Hause hat, ist es aus Sicht des Infektionsschutzes nicht verantwortlich, noch fünf weitere Kinder zu betreuen.“

Ein guter Draht zu den Eltern hilft

Andrea Brügmann hat nicht auf Notbetreuung umgestellt. Sie sagt: „Ich arbeite gerne für alle meine Eltern – auch die, die nicht in systemrelevanten Berufen arbeiten – wenn sie bei der Betreuung keine Alternative haben.“ Und „ihre Eltern“ ziehen mit, bringen die Kinder nur, wenn es nicht anders geht zur Tagesmutter. Heute sind vier bei ihr. Während Finn und Enni im Garten spielen, schlafen die Zwillinge Alva und Jonte im Kinderwagen unter dem Terrassendach.

Die Tagesmütter und -väter sind landesweit in einer Whatsapp-Gruppe vernetzt. Laut Brügmann zeigen die Rückmeldungen ihrer Kolleginnen und Kollegen: Die Kindertagespflege ist auch im Lockdown ausgebucht. Dabei bleibe der Schutz vor Ansteckungen häufig auf der Strecke: „Fünf Kinder zur gleichen Zeit betreuen. Naseputzen, Wickeln, Trösten, Wange an Wange mit Tränen. Und das alles in den eigenen vier Wänden.“ Sie fordert mehr Aufmerksamkeit von Kreisen und Ländern für die Situation der Kindertagespflegepersonen. „Schließlich würde ohne uns die U3-Betreuung komplett zusammenbrechen.“