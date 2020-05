So wollen Küstenorte in SH den Zugang beschränken

Kiel

Laut Tourismusminister Bernd Buchholz ( FDP), der nach den Menschenansammlungen am Wochenende an den Stränden und den Tourismusorten Zugangsbeschränkungen nicht ausschließen will, hat sich eine Experten-Runde von Regierungs-, Tourismus- und Kommunalvertretern zusammengesetzt. Diese Taskforce werde vor allem mit den Landräten beraten, wie solche Begrenzungen aussehen und umgesetzt werden können. "Wir wollen den Kreisen Instrumente an die Hand geben, wie sie damit umgehen, falls es zu großen Menschenansammlungen kommt." Vor kommendem Montag ist aber nicht mit einem Ergebnis zu rechnen.

Stufenweise Öffnung wurde verworfen

Nach Angaben von Regierungssprecher Peter Höver soll dem Kabinett am Sonnabend ein Entwurf vorgelegt werden, der am Montag in Kraft treten soll. An dem Beschluss, Tagestouristen die Einreise zu erlauben, werde sich nichts ändern, auch wenn im April noch von einem Stufenplan für den Tourismus die Rede war, der vorsah, dass erst im letzten Schritt die Tagestouristen wieder zu Besuch kommen dürfen. Nun werden mit der Öffnung der Hotels und der Aufhebung des Einreiseverbots für Tagestouristen außerhalb Schleswig-Holsteins ab dem 18. Mai zwei Stufen auf einmal genommen.

Einheimische sollen in Schleswig-Holsteins Küstenorten nicht verdrängt werden

Tourismusminister Buchholz stellt klar, dass gewährleistet werden solle, dass Einheimische nicht auf ihren Besuch am Strand oder der Promenade verzichten sollen, falls sich dort zu viele Tagestouristen aufhalten. Im Zweifel müssten die Besucher von außerhalb überfüllte Orte verlassen. "Wir müssen Einheimische samt der in Hotels oder Wohnungen eingebuchten Gäste von den Tagestouristen notfalls trennen können." Bei der Umsetzung liege der Ball im Feld der Kommunen. Welche Möglichkeiten es gibt, damit Kontrolleure zwischen Einheimischen und Tagestouristen unterscheiden können, gehört zu den Beratungen der Taskforce.

Buchholz weist außerdem darauf hin, dass es in Schleswig-Holstein kilometerlange Strände gibt und rät, Ausweichflächen zu nutzen, die üblicherweise nicht so stark besucht werden.

Eckernförde denkt an Online-Tickets

An den Tourismusorten in der Region wird unabhängig von den Ergebnissen der Taskforce über mögliche Zugangsbeschränkungen beraten. Das Ostseebad Eckernförde wartet derzeit auf die neue Landesverordnung. "Doch wir haben uns schon mit anderen Badeorten Gedanken gemacht, was möglich wäre, um die Zahl der Strandgäste zu begrenzen", sagt Touristikchef Stefan Borgmann. So könnten beispielsweise Online-Tickets für den Strandbesuch ausgegeben werden.

"Wir haben die Strandgebühr schon 2008 aus guten Gründen abgeschafft", so Borgmann. "Für Ticketkontrollen fehlt uns die Infrastruktur." Der Zugang zum Strand des Ostseebades ist nicht abgegrenzt, sondern überall von der Promenade aus möglich.

Und mobile Strandkontrolleure? Sie könnten bei Ansammlungen zwar auffordern, die Abstandsregeln einzuhalten, dies aber selbst nicht durchsetzen, erläutert Borgmann. Da auch bei der Wiedereröffnung des Einzelhandels die Geschäfte nicht gleich gestürmt wurden, hofft der Touristikchef auf eine ähnliche Reaktion am Strand. Zumal die Feriensaison noch nicht begonnen habe. So geht er momentan davon aus, dass sich die Besucher "corona-mäßig" am vier Kilometer langen Strand des Ostseebades verteilen werden.

Zugangsbeschränkungen : Gute Erfahrungen in Strande

Im Ostseebad Strande sind Zugangsbeschränkungen ebenfalls ein Thema: "Damit haben wir schon in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht", sagt Bürgermeister Holger Klink. Man werde nicht die Promenade oder den Strand sperren: "Der ist groß genug." Es habe sich aber bewährt, gegebenenfalls die Zahl der Parkplätze zu reduzieren oder Zugangsstraßen wie die zur Bülker Huk zu sperren. In Abstimmung mit den Behörden werde man für Himmelfahrt und Pfingsten Maßnahmen treffen: "Die Schilder dafür haben wir." Man habe jetzt mit den Lockerungen eine Probezeit, aber die Kommunen benötigten eine Rechtsgrundlage, erklärt der Strander Bürgermeister.

Für Schwedeneck würde das Thema Zugangsbeschränkungen derzeit "wohl zu weit gehen", sagt Bürgermeister Sönke Paulsen. Man warte erst mal den Zulauf ab: "Bisher waren die Abstände kein Problem." Vielleicht müsse man sich im Sommer etwas überlegen.

Corona-Lockerungen : "Anspannung" in Laboe

Die Ankündigung von Wirtschaftsminister Bernd Buchholz sorgt im Ostseebad Laboe für "Anspannung", aber man reagiere sofort, wie Bürgermeister Heiko Voß auf Nachfrage erklärte. Er hatte bereits vor Tagen über den Umgang mit den Strandzugängen nachgedacht. Jetzt sei seine Befürchtung eingetreten, dass gerade im Hinblick auf den Tagestourismus die Unklarheit wieder zunimmt und die Kommunen vor Ort reagieren müssten, so Voß.

Gemeinsam mit dem privaten Strandkorbvermieter sei vereinbart, dass Strandkörbe zwar weiter geschlossen gehalten werden müssen, sie aber auf den Strand gebracht werden können. "Geplant ist, den Strand in Zonen einzuteilen, um so das Ansammlungsverbot steuern zu können. Die Zonen sollen zunächst einmal durch die Strandkörbe sichtbar gemacht werden, auf Zäune wollen wir möglichst verzichten."

Beratungen mit Strandkorbvermieter

Froh sei er, dass der Strandkorbvermieter mitziehe und einverstanden sei, dass sich dadurch seine Fläche für die Körbe verschiebt. „Die Strandkorbzone soll nur Strandkorbnutzern vorbehalten sein, rechts in Richtung Hafen und links in Richtung Ehrenmal wird es dann Bereiche für die Handtuchlieger geben“, kündigte Voß Maßnahmen an.

Die Zugangskontrollen an zwei Strandzugängen will er mit Service-Personal besetzen, das er allerdings noch nicht hat. "Wir brauchen dafür vier bis sechs geringfügig Beschäftigte, aber ich habe gute Hoffnung, dass wir schnell entsprechende Leute finden", meinte Voß. Denn diese Maßnahmen werde man über den Sommer beibehalten müssen.

Für ihn sei wichtig: Service und Ansprache der Gäste vor Sanktionen und Bauzäune. Allerdings müsse man die Praxis abwarten, man behalte sich vor, bei entsprechendem Ansturm auch Absperrgitter aufzustellen.

Von Steffen Müller, Christoph Rohde, Astrid Schmidt und Kerstin von Schmidt-Phiseldeck